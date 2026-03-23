Vilmos herceg: „Mindent tudok a gyerekeim érzéseiről”

A brit trónörökös, Vilmos herceg szerint György, Sarolta és Lajos mindig szívesen beszélnek neki arról, hogy éppen mit éreznek otthoni, iskolai vagy más történések kapcsán.

Vilmos herceg és gyermekei között feltétlen a szeretet és a bizalom (Fotó: WPA Pool / hot! magazin/ Getty Images)

Vilmos herceg gyermekeiről vallott

„Mindent tudok az érzéseikről, mert őszintén mesélnek a napjukról vagy arról, hogy éppen mit éreznek egyes történésekkel kapcsolatban. Időnként túl sokat is beszélnek!” – nevetett Vilmos.

Képes és hajlandó vagyok időt szánni rájuk, ugyanis tudom, hogy nem lehet mindent rögtön megoldani, viszont meg kell hallgatni őket. A következő generáció számára az érzelmek megértése már rendben megy, ezt látom Györgyön, Saroltán és egyre jobban Lajoson is.

Vilmos és a felesége, Katalin hercegné a királyi munkájukban régóta prioritásként kezelik a mentális egészséggel kapcsolatos tudatosság növelését. A trónörökös most elárulta, hogy mi formálja ma a nézőpontját.

Vilmos herceg azt vallja, hogy beszélni kell az érzelmeinkről (Fotó: hot! magazin/Profimedia)

„Gyerekkoromban a mentális egészségről alkotott ismereteim arról szóltak, hogy láttam, hogyan próbálták megérteni az előző generációk. Viszont nem beszéltek róla. A korábbi generációk hallgattak az érzelmeikről, és ez mintává vált. Nekünk beszélnünk kell az érzelmeinkről! Nem szabad elfojtani őket, és úgy tenni, mintha nem léteznének, mert akkor az ember végül darabokra hullhat. Tudom, hosszú utat kell még megtennünk a jó mentális egészséghez, de fontos, hogy tudjuk, honnan jöttünk és hová tartunk. Férfiként és apaként is örülök, hogy a gyermekeim okosak, őszinték és intelligensek, amiben persze a feleségemnek is óriási szerepe van. Kezdettől fogva igyekszünk óvni mindhármuk testi, szellemi és pszichés egészségét, okos tanácsokkal ellátni őket, és boldogok vagyunk, amikor látjuk, hogy megfogadják azokat. Remélem, felnőttkorukra is megmarad az a feltétlen szeretet és bizalom, ami most köztünk van!” – mesélte el Vilmos herceg.