„Semmi sem fogja elvenni ezt a fájdalmat” – 8 éves kisfiú négy ember életét mentette meg a halálával
A család most mindenkit felszólít arra, hogy életeket mentsen. Már születése előtt megpecsételődött a kisfiú élete.
Az orvosok már akkor figyelmeztették Gemmát a veszélyre, amikor még csak 20 hetes terhes volt. Sőt egyenesen közölték vele, hogy születése után a kisfiú beteg lehet. Végül Theo Kempthorne egy ritka betegséggel jött a világra, amit hidrocephalusnak neveznek, vagyis folyadék halmozódott fel az agyában.
Már születése előtt megpecsételődött a kisfiú élete
Csecsemőként beültettek egy söntöt a fejébe, így egészségesebben kezdhette meg az életét, mint jósolták. Szerette az iskolát, szeretett a vízzel és homokkal játszani. Kedvenc meséje a Mancs őrjárat volt. Aztán, amikor nyolc éves lett, a beültetett sönt megsérült, és azzal traumatikus agysérülést szenvedett, ami az életét követelte.
„Az orvosok közölték, az állapota menthetetlen. Valahogy tudtam. Meg volt a megérzésem, hogy eltűnt. Ha odaadhattam volna a szervem, hogy megmentsem Theot, akkor nem is gondolkoztam volna rajta, igent mondtam volna. De mivel az agyáról volt szó, az nem volt opció” – mesélte könnyeivel küzdve Gemma.
A család nehéz döntést hozott. A szerveit felajánlották, négy másik súlyos betegnek, hogy segítség a túlélésüket. A megmentett életek között van egy másik aprócska gyermek, és egy harmincas éveiben járó édesapa is. Theo édesanyja bár bármit megadni azért, hogy visszakapja a fiát, de megnyugtatja a tudat, szép örökséget hagyott hátra a gyermeke azzal, hogy segített másokon - írja a The Sun.
„Keserédes számomra, hogy el kellett veszítenem Theót. Semmi sem fogja elvenni ezt a fájdalmat, de egy része tovább él” – zárta sorait az asszony.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!