RETRO RÁDIÓ

„Semmi sem fogja elvenni ezt a fájdalmat” – 8 éves kisfiú négy ember életét mentette meg a halálával

A család most mindenkit felszólít arra, hogy életeket mentsen. Már születése előtt megpecsételődött a kisfiú élete.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.02. 15:30
Az orvosok már akkor figyelmeztették Gemmát a veszélyre, amikor még csak 20 hetes terhes volt. Sőt egyenesen közölték vele, hogy születése után a kisfiú beteg lehet. Végül Theo Kempthorne egy ritka betegséggel jött a világra, amit hidrocephalusnak neveznek, vagyis folyadék halmozódott fel az agyában.

Már születése előtt megpecsételődött a kisfiú élete.

Csecsemőként beültettek egy söntöt a fejébe, így egészségesebben kezdhette meg az életét, mint jósolták. Szerette az iskolát, szeretett a vízzel és homokkal játszani. Kedvenc meséje a Mancs őrjárat volt. Aztán, amikor nyolc éves lett, a beültetett sönt megsérült, és azzal traumatikus agysérülést szenvedett, ami az életét követelte.

„Az orvosok közölték, az állapota menthetetlen. Valahogy tudtam. Meg volt a megérzésem, hogy eltűnt. Ha odaadhattam volna a szervem, hogy megmentsem Theot, akkor nem is gondolkoztam volna rajta, igent mondtam volna. De mivel az agyáról volt szó, az nem volt opció” – mesélte könnyeivel küzdve Gemma.

A család nehéz döntést hozott. A szerveit felajánlották, négy másik súlyos betegnek, hogy segítség a túlélésüket. A megmentett életek között van egy másik aprócska gyermek, és egy harmincas éveiben járó édesapa is. Theo édesanyja bár bármit megadni azért, hogy visszakapja a fiát, de megnyugtatja a tudat, szép örökséget hagyott hátra a gyermeke azzal, hogy segített másokon - írja a The Sun.

„Keserédes számomra, hogy el kellett veszítenem Theót. Semmi sem fogja elvenni ezt a fájdalmat, de egy része tovább él” – zárta sorait az asszony.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
