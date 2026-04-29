Sorsdöntő fordulat a Duchenne-szindrómás Noel harcában: berlini vizsgálat adhat reményt a kisfiú családjának

Hosszú hónapok bizonytalansága és az idővel való kétségbeesett versenyfutás után végre konkrét dátumot kapott Farkas Noel családja. A Duchenne-szindrómás kisfiú, akinek élete a folyamatos izomleépülés elleni küzdelemről szól, május 18-án és 19-én Berlinben vehet részt egy kulcsfontosságú orvosi vizsgálaton. Ez a németországi út az első valódi esély arra, hogy Noel állapota stabilizálódjon, és ne veszítse el végleg a mozgásképességét.

A Duchenne-szindrómával harcoló Noel esetében minden egyes nap számít, hiszen az izmok állapota gyorsan romolhat

Fotó: olvasói fotó

Versenyfutás az idővel és a költségekkel

A szülők emberfeletti erőfeszítéseinek köszönhetően a kezelés közvetlen költségeit már kifizették, ami óriási megkönnyebbülést jelent a család számára. Ugyanakkor az utazás és kint tartózkodás költségei még mindig előttük tornyosulnak.

Kérlek, segítsetek a kisfiamnak

– hangzik Farkas Zsoltné Klaudia, Noel édesanyjának szívbemarkoló kérése. Bár a legnehezebb akadályt, a méregdrága orvosi beavatkozás díját már leküzdötték, a család anyagi tartalékai teljesen kimerültek. A berlini tartózkodás négy napja, az oda- és hazautazás költségei, valamint a szállás finanszírozása jelenleg még nem megoldott.

A szülők emberfeletti erőfeszítéseinek köszönhetően a kezelés közvetlen költségeit már kifizették, ami óriási megkönnyebbülést jelent a család számára

Noel betegsége, a Duchenne-szindróma nem vár

A kisfiú már egyéves kora óta küzd a tünetekkel: a mászási nehézségeket lépcsőzési problémák, majd a lábak kifelé fordulása követte. A diagnózis felállítása óta a család mindent elkövetett, hogy lassítsák a folyamatot, de a korábban tervezett pekingi őssejtterápia és a mostani németországi lehetőség az, ami valódi áttörést hozhat.

A család korábban már megtapasztalta a magányt a bajban: egy jótékonysági licitjük sajnos sikertelen maradt, és az adományozási kedv is megcsappant az utóbbi időben. Most azonban a cél elérhető közelségbe került. Noel, aki imád focizni és bokszolni, jelenleg leginkább azért küzd, hogy egyáltalán lábra tudjon állni.

Már egy kisebb összeg is közelebb visz minket ahhoz, hogy Noel megkaphassa a számára szükséges ellátást

– mondja az édesanya. Aki anyagilag nem tud hozzájárulni a berlini úthoz, egyetlen megosztással is segíthet, hogy a hír eljusson olyanokhoz, akik támogatni tudják a kisfiút.