Sorsdöntő fordulat a Duchenne-szindrómás Noel harcában: berlini vizsgálat adhat reményt a kisfiú családjának
A kilencéves erdőtelki Noel és családja hosszú ideje vívja kilátástalannak tűnő harcát a Duchenne-féle izomsorvadással. Bár az elmúlt időszakban a remény fogyni látszott, most egy hatalmas mérföldkőhöz érkeztek: május közepén Berlinben várják a kisfiút egy sorsdöntő kivizsgálásra. A kezelés árát a családnak már sikerült előteremtenie, azonban az utazás és a kinti tartózkodás költségei miatt most ismét az összefogás erejében bíznak.
Hosszú hónapok bizonytalansága és az idővel való kétségbeesett versenyfutás után végre konkrét dátumot kapott Farkas Noel családja. A Duchenne-szindrómás kisfiú, akinek élete a folyamatos izomleépülés elleni küzdelemről szól, május 18-án és 19-én Berlinben vehet részt egy kulcsfontosságú orvosi vizsgálaton. Ez a németországi út az első valódi esély arra, hogy Noel állapota stabilizálódjon, és ne veszítse el végleg a mozgásképességét.
Versenyfutás az idővel és a költségekkel
A szülők emberfeletti erőfeszítéseinek köszönhetően a kezelés közvetlen költségeit már kifizették, ami óriási megkönnyebbülést jelent a család számára. Ugyanakkor az utazás és kint tartózkodás költségei még mindig előttük tornyosulnak.
Kérlek, segítsetek a kisfiamnak
– hangzik Farkas Zsoltné Klaudia, Noel édesanyjának szívbemarkoló kérése. Bár a legnehezebb akadályt, a méregdrága orvosi beavatkozás díját már leküzdötték, a család anyagi tartalékai teljesen kimerültek. A berlini tartózkodás négy napja, az oda- és hazautazás költségei, valamint a szállás finanszírozása jelenleg még nem megoldott.
Noel betegsége, a Duchenne-szindróma nem vár
A kisfiú már egyéves kora óta küzd a tünetekkel: a mászási nehézségeket lépcsőzési problémák, majd a lábak kifelé fordulása követte. A diagnózis felállítása óta a család mindent elkövetett, hogy lassítsák a folyamatot, de a korábban tervezett pekingi őssejtterápia és a mostani németországi lehetőség az, ami valódi áttörést hozhat.
A család korábban már megtapasztalta a magányt a bajban: egy jótékonysági licitjük sajnos sikertelen maradt, és az adományozási kedv is megcsappant az utóbbi időben. Most azonban a cél elérhető közelségbe került. Noel, aki imád focizni és bokszolni, jelenleg leginkább azért küzd, hogy egyáltalán lábra tudjon állni.
Már egy kisebb összeg is közelebb visz minket ahhoz, hogy Noel megkaphassa a számára szükséges ellátást
– mondja az édesanya. Aki anyagilag nem tud hozzájárulni a berlini úthoz, egyetlen megosztással is segíthet, hogy a hír eljusson olyanokhoz, akik támogatni tudják a kisfiút.
Miért kritikus a májusi időpont?
A Duchenne-szindróma egy genetikai rendellenesség, amely során az izomsejtek fokozatosan lebomlanak és helyüket zsírszövet veszi át. Noel esetében minden egyes nap számít, hiszen az izmok állapota gyorsan romolhat. A februári kontrollvizsgálat eredményei után a május 18-19-i berlini konzultáció lesz az a pont, ahol a szakemberek meghatározhatják a további terápiás lépéseket, amelyek Noel életminőségét menthetik meg.
A család hálásan köszön minden támogatást, legyen az pénzbeli adomány vagy a történetük továbbadása.
Noel álma egyszerű: egészséges akar lenni, és újra önfeledten sportolni. Most a mi kezünkben van a lehetőség, hogy segítsünk neki eljutni Berlinbe, és esélyt adjunk egy teljesebb életre.
ITT tudod nyomon követni Noel sorsát és támogatni az utazását!
