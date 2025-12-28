„Már sosem lesz semmi olyan, mint a diagnózis előtt” - Az 5 éves Duchenne-es kisfiú már sejti, hogy kerekesszékbe kerülhet

Idén szeptemberben az 5 éves Micskó Benjámin és családja élete fenekestül felfordult. A Duchenne-szindrómás kisfiút ugyanis beválasztották egy belga kísérleti projektbe, ahol a tudósok a genetikai eredetű izomsorvadás ellenszerét kutatják. Az állandó ingázás Belgium és Debrecen között azonban nagyon megviselte a Micskó családot, ezért bár soha nem tervezték elhagyni Magyarországot, végül búcsút vettek az otthonuktól. A Duchenne-féle izomdisztrófia versenyfutás az idővel. Megfelelő kezelés nélkül a betegek 10 éves korukra kerekesszékbe kerülhetnek, átlag életkoruk pedig mindössze 26 év. A remény azonban él, hátha egy nap a tudomány megtalálja a Duchenne ellenszerét – és ki tudja, talán épp ez a kísérlet lesz az áttörés.

A Duchenne-szindrómás kisfiú nagyon szereti a Mancs őrjárat mesét, idén karácsonyra ilyen játékokat kért a Jézuskától

Fotó: Mentsük meg Benit Facebook oldala

Anya kilopja Benit az autóba

Amikor nyár végén a család költözködni kezdett, Beni nagyon megijedt, azt hitte örök búcsút kell venni a mamáktól és az ovis barátoktól és már soha többé nem látogatnak haza. Aztán eljött az őszi szünet, Benit pedig hatalmas öröm érte, hiszen szüleivel hazautaztak.

Az utazás előtti éjjel odasúgtam Beninek, hogy »aludj el gyorsan, anya majd hajnalban kilop az autóba«. Beni alapvetően nagyon jó alvó, alig bírom reggelente kiráncigálni az ágyból, azon a hajnalon azonban magától kipattant a szeme, a nyakamba csimpaszkodott és izgatottan kérdezte: akkor most lopsz ki az autóba, anya?

– mesélte lapunknak Beni édesanyja, Boglárka.

Így indult tehát a hosszú, 16-17 órás autóút. Most, hogy a téli szünet elején a család újra útra kelt, Beni már ismerte a menetet, de ugyanolyan izgalommal vágott neki a nagy utazásnak, már számolta vissza a napokat.

„Egy lelkileg nehezebb időszakon vagyunk túl”

Boglárka mesélt arról is, hogy az elmúlt időszak nehezebb volt lelkileg. A legutóbbi magyarországi látogatás után ugyanis nehéz volt visszarázódni a belgiumi életbe, amit bár nagyon szeretnek, mégis magányos. Aztán Boglárka rájött, hogy van még valami, ami a nyugtalanságát okozza.

December 13-án volt két éve, hogy lesújtott ránk a Duchenne-átok. Előtte már napok óta éreztem, hogy valami nagyon nem jó. Úgy éreztem semmihez nincs erőm, csak aludtam volna éjjel-nappal, mindenem fájt. Aztán rájöttem, hogy két évvel ezelőtt ez volt az az időszak, amikor az életünk összeomlott. Már sosem lesz semmi olyan, mint a diagnózis előtt

– mondta Boglárka.