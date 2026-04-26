A Duchenne-szindrómával küzdő Krisztián legnagyobb vágya teljesült: igazi sztárral zenélt a pilisi hős

Krisztián élete nem mindennapi küzdelem. Ötéves kora óta tudja, hogy a teste másként működik, kilencéves kora óta pedig a kerekesszék az állandó társa. A Duchenne-szindróma könyörtelenül sorvasztja az izmokat, de a fiú ujjait a szintetizátor felett nem tudta megállítani. A zene lett Agafonov Krisztián menekülése, a hangszer pedig a híd, ami összeköti a külvilággal.

Megállt az idő Pilisen, amikor Csimszi Dezső belépett Krisztiánhoz. A Duchenne-szindróma sem állhatott útjába, hogy a beteg fiú együtt zenélhetett példaképével

Ezen a hétvégén azonban a híd másik oldaláról egy igazi legenda érkezett. Csimszi Dezső zenész látogatott el a családhoz, hogy személyesen köszöntse a fiút.

Krisz boldogsága határtalan volt, alig hitt a szemének

– meséli elcsukló hangon Erdős-Berky Mária, az édesanya, aki nap mint nap tanúja fia testi leépülésének, de most végre láthatta a szemében azt a régi, csillogó tüzet.

Közös duettel dacol Krisztián a Duchenne-szindrómával

A látogatás legmeghatóbb percei azok voltak, amikor megszólalt a zene. Krisztián nemcsak hallgatta a művészt, hanem aktív részese lett az alkotásnak: szintetizátorán kísérhette Csimszi Dezsőt. Ahogy a profi zenész dallamai összefonódtak a fiú játékával, a szobában megszűnt a betegség, elmosódtak a kórházi emlékek és a félelem a jövőtől.

Hálás köszönetünk Csimszi Dezső zenésznek és kedves családjának ezért az önzetlen szeretetért

– mondta Mária. A zenész látogatása bizonyította: a művészet és az emberi jóság képes áttörni a legkeményebb falakat is. Krisztián számára ez a közös zenélés nemcsak egy élmény volt, hanem egy igazolás: ő is értékes, ő is alkotó ember, akinek helye van a világban.

A Duchenne-szindróma sem győzheti le a szeretet erejét

Miközben az orvosok korábban sötét jóslatokba bocsátkoztak Krisztián életkilátásaival kapcsolatban, a fiú most mindenkinél erősebbnek tűnt. A zene és a példaképpel való találkozás olyan lelki pluszt adott neki, ami bármilyen terápiánál többet ér. A család hálája leírhatatlan, hiszen egy olyan emléket kaptak, amely a legnehezebb éjszakákon is erőt ad majd nekik.

Krisztián története és Csimszi Dezső látogatása arra emlékeztet mindannyiunkat: soha ne becsüljük le egy kedves gesztus erejét. Pilisen ezen a napon nem a betegség, hanem az élet és a zene győzedelmeskedett.