Robotkezet ajándékoztak a Duchenne-szindrómás Krisztiánnak

A Pilisen élő 17 éves gyermek Duchenne-szindrómában szenved, és egyetlen vágya, hogy meggyógyulhasson. Agafonov Krisztiánnak a betegséggel vívott harcában egyetlen támasza az édesanyja. Mária mindent megtesz azért, hogy fia betegségének lefolyását lassítani tudják. A nap minden percét mellette tölti, és kutatja a különböző terápiákat és fejlesztéseket, melyek meggátolják az izmok leépülését.

Robotkezet kapott a Duchenne-szindrómás Krisztián Fotó: olvasói kép

Krisztián első panaszai öt éves korában jelentkeztek. Fáradékony volt, nehezen tudott járni, és felállni. Ezt követően az orvosokról szólt az élete, míg végül a Heim Pál Gyermekkórházban állapították meg, hogy Duchenne-szindrómában szenved, melynek következtében fokozatosan leépülnek az izmai. Az orvosok miután felállították a lesújtó diagnózist, azt mondták az édesanyjának, hogy Krisz 18 éves koráig fog élni. Mária ebbe nem törődött bele, és harcol a gyilkos kórral.

Robotkezet kapott a Duchenne-szindrómás gyermek

Krisztián 9 éves kora óta tölti kerekesszékben a mindennapjait, és idejének többségét a számára biztonságot nyújtó Pilisi otthonukban tölti. A Duchenne-szindróma hatására a betegek izmai fokozatosan elsorvadnak. Számukra nagyon fontos a rendszeres torna, mert csak így lehet késleltetni az elkerülhetetlen leépülést. Egy példaértékű összefogásnak köszönhetően a fiatal most új fejlesztőeszközt kapott, ami a kézfejét tornáztatja.

Nagyon hálásak vagyunk a Motoros huligánoknak, akik összegyűjtötték, majd megvásárolták Krisztiánnak a rehabilitációs robotkezet. Ez az eszköz az újaiban végez nyújtást, ami nemcsak a kézfejre, hanem az egész karra jó hatással van, mert így megindul a vérkeringése

–mondja elérzékenyülten Mária, az édesanya, aki hozzáteszi, hogy az eszköz használata nagyon egyszerű. Fel kell húzni, mint egy kesztyűt, és tépőzárral kell rögzíteni. Krisztiánnak naponta húsz percet kell használnia, és a jótékony hatása már most érezhető.

Az interneten keringő videónkra figyeltek fel a jószívű Motoros huligánok, és el is látogattak hozzánk. Látták, hogy nehéz helyzetben vagyunk, és egyedül nevelem a gyermekem, ezért a segítségünkre siettek, és megvásárolták ezt a nagyon hasznos eszközt, és a házunk fennmaradó részletét is segítettek kifizetni

–zárja a beszélgetést az édesanya, aki bízik benne, hogy a sok fejlesztés és erőfeszítés eredményre vezet, és Krisztián még sokáig mellette lehet.

Ha kíváncsi vagy Krisztián videójára, ITT megnézheted!