Mindent megtesz a család, hogy teljesítse a haldokló anya utolsó kívánságát - egy utazásra gyűjtenek

Szívszorító napokon van túl Brandi Church és családja, miután az orvosok közölték velük: édesanyja, Iva Coffelt szervezete már nem bírja tovább a kezeléseket. A család most segítséget kért, ugyanis egy utolsó utazásra akrják vinni az édesanyát.

Már csak egyetlen utazásra vágyik halála előtt

Fotó: GoFundMe

Az orvosok szerint az oxaliplatin nevű kemoterápiás gyógyszer olyan súlyos terhelést jelentett a nő testének, hogy a kezelés folytatása már több kárt okozna, mint amennyi segítséget nyújtana. Brandi elmondása szerint hosszú napokon át tartó imák, könnyek és fájdalmas beszélgetések után az édesanyja meghozta a nehéz döntést: leállítják ezt a kezelést.

Folytatja a Panitumumabot és a kemotablettákat, de azok már csak lassítani fogják a folyamatot. Nem fogják megmenteni

– mondta Brandi.

A család most azzal próbál megbirkózni, hogy az nő mindössze hat hónaptól egy évig terjedő prognózist kapott. Iva Coffelt azonban nem magára gondol, hanem a családjára: azt szeretné, ha még egyszer minden gyermeke és unokája együtt lehetne mellette.

Egyetlen kívánsága egy utolsó utazás

A nő Kaliforniába szeretne utazni, hogy láthassa lányát, Autumn-ot és annak családját. Emellett a hozzátartozók azon is dolgoznak, hogy Brandi testvére és annak lánya is ott lehessen a találkozón. Ez lehet ugyanis az utolsó alkalom, amikor a teljes közvetlen család együtt tölthet időt. Az utazás azonban rendkívül nehéz és veszélyes.

Az orvosok arra figyelmeztették a családot, hogy a nőnél fennálló magas vérrögképződési kockázat miatt a repülés túl veszélyes lenne. Ezért Brandi kénytelen lenne autóval átszelni vele az ország jelentős részét, annak ellenére, hogy az előrehaladott daganatos kezelés fizikailag is teljesen kimeríti az édesanyját.

Nem kényelmet kér. Nem könnyűséget kér

– írta Brandi.

Nem kér semmi mást, csak az esélyt arra, hogy még egyszer együtt láthassa a családját.

Brandi azt is elárulta, hogy részmunkaidőben dolgozik recepciósként, így nincs lehetősége fedezni az utazás költségeit, az üzemanyagot és a szállást.

Ez az egyetlen dolog, amit kér

– fogalmazott megrendítően.

Ez az egyetlen dolog, amiről beszél. Az egyetlen dolog, amibe a szíve kapaszkodik, miközben a teste egyre gyengébbé válik.

A család ezért egy GoFundMe-oldalt is létrehozott abban a reményben, hogy sikerül összegyűjteni a pénzt az utolsó nagy családi találkozóra – írja a Redheaded Blackbelt.