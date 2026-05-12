Hatalmas áttörés a rákkutatásban - Végre megoldást találtak a súlyos betegségre?

Baktériumokkal falatják fel a rákos daganatokat a kutatók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.12. 19:00
rák rákos daganat kutatás

A kutatók rátaláltak egy új módszerre, amellyel a közönséges talajbaktériumokat olyan fegyverré alakíthatják, amely belülről felfalja a halálos rákos daganatokat. A potenciálisan forradalmi lépésként a tudósok egy speciális baktériumot, a Clostridium sporogenes-t vetik be a hagyományos orvoslással egyébként nehezen elérhető rákos daganatok felkutatására és megsemmisítésére.

Baktériumok győzhetik le a rákot
Új remény a rák elleni harcban

Az okos kezelés a szilárd daganatok közepén található „halott zónákat” veszi célba. Mivel ezek a területek oxigénhiányosak, tökéletes táptalajt nyújtanak a baktériumok számára, hogy lakomázzanak és szaporodjanak.

A kanadai Ontario állambeli Waterloo Egyetem által vezetett projekt szintetikus biológiát alkalmaz, hogy a baktériumokat biológiai „gyilkos osztaggá” alakítsa. Dr. Marc Aucoin, az egyetem vegyészmérnöki tanszékének professzora a SciTechDaily-nek elmondta: 

„A baktériumspórák bejutnak a daganatba, ahol olyan környezetet találnak, amelyben rengeteg tápanyag van, de nincs oxigén, ez az a környezet, amelyet ez az organizmus kedvel, így elkezdi fogyasztani ezeket a tápanyagokat, és növekszik. Jelenleg ezt a központi területet kolonizáljuk, és a baktérium lényegében megtisztítja a testet a daganattól.”

Eddig a felfedezésnek komoly akadályt jelentett, hogy a baktériumok elpusztultak, amint elérték a daganat oxigénben gazdag külső széleit, így néhány ráksejt életben maradt. Ennek megoldására a csapat egy ellenállóbb rokonból származó génnel fejlesztette tovább a baktériumot, lehetővé téve számára, hogy éppen elég ideig túlélje a feladatot.

De hogy a baktériumok ne szaporodjanak el a véráramban, a kutatók egy úgynevezett quorum sensing nevű biológiai kapcsolót építettek be. Ez biztosítja, hogy az oxigénpajzs csak akkor kapcsoljon be, ha elegendő baktérium gyűlt össze a daganat belsejében, a támadás megkezdéséhez.

Dr. Brian Ingalls, az alkalmazott matematika professzora a komplex génmódosítást egy számítógép építéséhez hasonlította: 

„A szintetikus biológia segítségével valami olyasmit építettünk, mint egy elektromos áramkör, de vezetékek helyett DNS-darabokat használtunk. Minden darabnak megvan a maga feladata. Ha helyesen szereljük össze őket, olyan rendszert alkotnak, amely előre jelezhető módon működik.”

A kutatók már bebizonyították, hogy képesek arra, hogy a baktériumok túléljék az oxigént, és sikeresen tesztelték a kapcsolórendszert is. A lehetséges orvosi forradalom következő lépése az, hogy ezeket a tulajdonságokat egyetlen „szuper baktériumban” egyesítsék a preklinikai kísérletekhez.

A projekt eredetileg Bahram Zargar doktorandusz kezdeményezésére indult, Ingalls és a nyugalmazott professzor, Dr. Pu Chen felügyelete alatt. Ha sikeres lesz, az radikálisan új reményt jelenthet a rák elleni küzdelemben - számolt be róla a Daily Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
