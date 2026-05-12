Hatalmas áttörés a rákkutatásban - Végre megoldást találtak a súlyos betegségre?
Megoldást találtak végre a súlyos betegségre? Baktériumokkal falatják fel a rákos daganatokat a kutatók.
A kutatók rátaláltak egy új módszerre, amellyel a közönséges talajbaktériumokat olyan fegyverré alakíthatják, amely belülről felfalja a halálos rákos daganatokat. A potenciálisan forradalmi lépésként a tudósok egy speciális baktériumot, a Clostridium sporogenes-t vetik be a hagyományos orvoslással egyébként nehezen elérhető rákos daganatok felkutatására és megsemmisítésére.
Új remény a rák elleni harcban
Az okos kezelés a szilárd daganatok közepén található „halott zónákat” veszi célba. Mivel ezek a területek oxigénhiányosak, tökéletes táptalajt nyújtanak a baktériumok számára, hogy lakomázzanak és szaporodjanak.
A kanadai Ontario állambeli Waterloo Egyetem által vezetett projekt szintetikus biológiát alkalmaz, hogy a baktériumokat biológiai „gyilkos osztaggá” alakítsa. Dr. Marc Aucoin, az egyetem vegyészmérnöki tanszékének professzora a SciTechDaily-nek elmondta:
„A baktériumspórák bejutnak a daganatba, ahol olyan környezetet találnak, amelyben rengeteg tápanyag van, de nincs oxigén, ez az a környezet, amelyet ez az organizmus kedvel, így elkezdi fogyasztani ezeket a tápanyagokat, és növekszik. Jelenleg ezt a központi területet kolonizáljuk, és a baktérium lényegében megtisztítja a testet a daganattól.”
Eddig a felfedezésnek komoly akadályt jelentett, hogy a baktériumok elpusztultak, amint elérték a daganat oxigénben gazdag külső széleit, így néhány ráksejt életben maradt. Ennek megoldására a csapat egy ellenállóbb rokonból származó génnel fejlesztette tovább a baktériumot, lehetővé téve számára, hogy éppen elég ideig túlélje a feladatot.
De hogy a baktériumok ne szaporodjanak el a véráramban, a kutatók egy úgynevezett quorum sensing nevű biológiai kapcsolót építettek be. Ez biztosítja, hogy az oxigénpajzs csak akkor kapcsoljon be, ha elegendő baktérium gyűlt össze a daganat belsejében, a támadás megkezdéséhez.
Dr. Brian Ingalls, az alkalmazott matematika professzora a komplex génmódosítást egy számítógép építéséhez hasonlította:
„A szintetikus biológia segítségével valami olyasmit építettünk, mint egy elektromos áramkör, de vezetékek helyett DNS-darabokat használtunk. Minden darabnak megvan a maga feladata. Ha helyesen szereljük össze őket, olyan rendszert alkotnak, amely előre jelezhető módon működik.”
A kutatók már bebizonyították, hogy képesek arra, hogy a baktériumok túléljék az oxigént, és sikeresen tesztelték a kapcsolórendszert is. A lehetséges orvosi forradalom következő lépése az, hogy ezeket a tulajdonságokat egyetlen „szuper baktériumban” egyesítsék a preklinikai kísérletekhez.
A projekt eredetileg Bahram Zargar doktorandusz kezdeményezésére indult, Ingalls és a nyugalmazott professzor, Dr. Pu Chen felügyelete alatt. Ha sikeres lesz, az radikálisan új reményt jelenthet a rák elleni küzdelemben - számolt be róla a Daily Star.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre