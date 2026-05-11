Szimpla izomlázzal ébredt: most egy szörnyű betegség miatt 24 órás ellátásra szorul az addig fitt nő

Egyszerű izomlázzal ébredt egy 38 éves nő, akinek az élete addig nem is alakulhatott volna szerencsésebben, ám egy ritka betegségről szóló diagnózis mindent megváltozatott. A Bishop Aucklandből származó Charlie Wilson 2025 márciusában figyelt fel először a fájdalomra, majd az állapota ezután rohamosan romlani kezdett, míg végül kerekesszékbe kényszerült.

Ritka betegséget diagnosztizáltak az addig aktív fiatal nőnél / Fotó: Freepik - illusztráció

Ritka betegség miatt most állandó ápolásra szorul a korábban fitt nő

Az orvosok sem értették eleinte, mi történik a közösségi média menedzserrel, akinek a teste minden táján csomók keletkeztek, és olyan erős fájdalmai voltak, hogy legszívesebben önként amputálta volna a lábait. Végül 2025 júniusában, három hónappal a tünetei megjelenése után extrapulmonális szarkoidózist diagnosztizáltak Charlie-nál, egy rendkívül ritka betegséget, amely apró, duzzadt szövetfoltok kialakulását okozza a test szerveiben.

Az addig Mallorcán élő nő ezután kénytelen volt hazaköltözni az Egyesült Királyságba, ahol jelenleg is a családja ellátására szorul a legalapvetőbb napi rutinok elvégzése során, mialatt továbbra is csak korlátozottan képes mozogni. Charlie szerint a legrosszabb az egészben az, hogy az előtt a bizonyos reggel előtt semmi sem utalt arra, hogy bármi komoly baja lenne.

Egyszer csak arra ébredtem, hogy fáj a kezem, mint amikor edzést végeztem, és minden egyes nappal rosszabb lett. Nagyjából öt nappal később elmentem az orvoshoz, ahol azt mondták, körülbelül 10 nap múlva esedékes egy rutin vérvizsgálat. Közben kórházba is mentem, mert elviselhetetlen fájdalmaim voltak, habár akkoriban nem sokat tehettek értem: megvizsgálták, hogy nincs-e izomfertőzésem és reumatoid artritiszem, majd két órával később azt közölték, hogy az eredményeim tökéletesek, így hazaküldtek további fájdalomcsillapítókkal

- emlékezett vissza a nő, aki egy idő után már egyáltalán nem tudott mozogni: kerekesszékbe kényszerült, és az ikertestvérének, Victoriának oda kellett utaznia hozzá Mallorcára, hogy gondját viselje.

Néhány nappal később megjöttek a vérvizsgálatok eredményei, a háziorvosom pedig sürgősen visszaküldött a kórházba. A szemük láttára romlott az állapotom, és csomók képződtek az egész testemben. Az orvosok szóhoz sem jutottak, mivel ők sem tudták, mi történik velem

- tette hozzá a nő, aki ezt követően három hetet töltött kórházban és számtalan vizsgálaton átesett, mire kiderült, hogy extrapulmonális szarkoidózisban szenved.

Az extrapulmonális szarkoidózis egy krónikus, szisztémás gyulladásos betegség, melynek során az immunrendszer megtámadja a szervezet szöveteit és szerveit. Ez duzzanathoz és bőrpírhoz vezet, noha a legtöbb érintettnél enyhe tünetek jelentkeznek, amelyek hónapok vagy évek alatt javulhatnak. Nem tudni, pontosan mi okozza a szarkoidózist, de az immunrendszer ilyen módon történő leépülését kiváltó okok közé tartoznak a vírusok, baktériumok vagy vegyi anyagok. Legtöbbször 20 és 60 év közötti korban fordul elő, és a nőknél valamivel nagyobb valószínűséggel alakul ki, mint a férfiaknál.

Az általam elkapott verzió a végtagjaimat és az ízületeimet érinti

– árulta el Charlie.