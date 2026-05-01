Még nem állok készen a halálra – megdöbbentő tüneteket tapasztalt a 22 éves lány

Megdöbbentő tünetek vezettek oda, hogy egy fiatal nő élete teljesen darabokra hullott: amit eleinte „könnyű” ráknak neveztek az orvosok, végül olyan súlyos következményekkel járt, hogy tolószékbe kényszerült, és még a saját édesapját sem ismerte fel egy időre.

Megdöbbentő tünetekkel kezdődött minden

Abbie Smith mindössze 22 éves volt, és éppen sportedzői mesterszakos tanulmányait folytatta, amikor hátfájásra kezdett panaszkodni. A kezdetben ártalmatlannak tűnő tünetek azonban hamar súlyosbodtak: hányinger jelentkezett, majd egy kiütés is kialakult a karján. Az orvosok eleinte fájdalomcsillapítót írtak fel, később pedig antibiotikumot adtak neki, a tüneteket mellékhatásoknak tulajdonítva.

Három hét alatt hatszor fordult orvoshoz, amikor végül a karja megduzzadt, ekkor küldték sürgősségire vérrög gyanújával. A vizsgálatok során azonban sokkal súlyosabb dolog derült ki: a tüdejében három liter folyadék volt és az egyik tüdeje összeesett. Kiderült, hogy addig gyakorlatilag egyetlen tüdővel élt.

Nem sokkal később akut limfoblasztos limfómát diagnosztizáltak nála. Bár az orvosok hangsúlyozták, hogy ez jól kezelhető és gyógyítható, egy mondat különösen megmaradt benne:

Ha már rákot kapsz, ez a legjobb fajta.

Abbie szerint ez inkább ártott, mert sokan emiatt alábecsülik a betegség súlyosságát, miközben a kezelése két és fél évig tartott. A terápia során szteroidokat kapott, de a veséi elkezdtek leállni, így intenzív osztályra került. Hónapokon át tartó megterhelő kezeléseken esett át: intravénás kemoterápián, gerincen keresztül adott gyógyszereken, majd hosszú ideig tartó tablettás kezelésen.

A legsúlyosabb mellékhatás a memóriazavar volt: volt időszak, amikor nem ismerte fel az édesapját. Ez később rendeződött, és kiderült, hogy a gyógyszerek okozták. A kezelések következményeként 18 hónapra tolószékbe került egy idegsérülés miatt. 2025 szeptemberében fejezte be a terápiát, azóta visszatért az egyetemre és újra sportol. Tapasztalataival most másoknak szeretne segíteni, hangsúlyozva: fontos odafigyelni a test jelzéseire, és nem szabad félni kérdezni vagy segítséget kérni – derül ki a Mirror cikkéből.