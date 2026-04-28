„Amikor festek, sikerül elfelejtenem, hogy 41 évesen haldoklom”

Caley Ashpole a 41 éves kétgyermekes édesanya rövid pillanatokra kiléphet a 4.stádiumú, gyógyíthatatlan emlőrák fájdalmas valóságából. Abból a betegségből, amely átterjedt a testére, és örökre megváltoztatta az életét.

Festés nyújtott neki vigaszt a lesújtó rákdiagnózis után

„Amikor festek, nem gondolok a rákra. Valójában szinte semmire sem gondolok” - mondja az édesanya, akit 2024 decemberében diagnosztizáltak emlőrákkal, miután csomót fedezett fel a mellében. Karácsony estéjén az orvosa közölte a lesújtó hírt.

Elszántan védve gyermekeiket, Caley és férje, Brad, akivel 15 éve házasok, tovább ünnepelték a karácsonyt két fiuk, a 12 éves Ike és a 10 éves Moss számára. De alig néhány héttel később, január elején, a legrosszabb félelmeik igazolódtak be. A rák már átterjedt a törzsére, a csípőjére, a gerincére és a koponyalapjára, így az eredetileg 2. stádiumú, HER2-pozitív emlőrák 4. stádiumú, áttétes betegséggé vált.

Most Caley egy végzetesnek tekintett diagnózissal él. Onkológusa három-öt évre becsülte az élettartamát:

Amikor először mondták, hatalmas sokk volt. Még most sem tűnik valóságosnak

- mondta Caley.

Mint sok már előrehaladott rákban szenvedő ember, ő is küzd a bizonytalansággal. A vizsgálatok szorongást keltenek benne, hiszen minden eredmény magában hordozza a következő lépés súlyát. Ennek ellenére Caley talált valamit, ami kontrollérzetet ad neki: fest. Mivel nem tudta, hogy hogyan dolgozza fel a végzetes diagnózist a művészet felé fordult, és ezzel egy hatékony menekülési formát talált.

Ami kezdetben csak egy megküzdési mechanizmus volt, azóta valami sokkal nagyobbá nőtte ki magát. 2025 márciusában munkáit a British Vogue is bemutatta:

„Soha az életben nem gondoltam volna, hogy mellrákot diagnosztizálnak nálam. De mindig arról álmodtam, hogy a Vogue-ban szerepeljek.”

Bár teste a határainak végéig feszült, heti kemoterápián és folyamatos immunterápián esik át, az érzelmi utazás az, ami a leginkább átformálta őt. Az, hogy határidőt kapott, mindent megváltoztatott: „Ez lángra lobbant benned. Nincs már időd kételkedni magadban.”