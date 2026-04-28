RETRO RÁDIÓ

„Amikor festek, sikerül elfelejtenem, hogy 41 évesen haldoklom”

A festés egy másik világba repíti a 41 éves nőt. Caley Ashpole karácsony estéjén kapta meg a végzetes rákdiagnózist.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.28. 13:00
Caley Ashpole a 41 éves kétgyermekes édesanya rövid pillanatokra kiléphet a 4.stádiumú, gyógyíthatatlan emlőrák fájdalmas valóságából. Abból a betegségből, amely átterjedt a testére, és örökre megváltoztatta az életét.

Megtalálta életcélját az emlőrákkal küzdő édesanya Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Festés nyújtott neki vigaszt a lesújtó rákdiagnózis után

„Amikor festek, nem gondolok a rákra. Valójában szinte semmire sem gondolok” - mondja az édesanya, akit 2024 decemberében diagnosztizáltak emlőrákkal, miután csomót fedezett fel a mellében. Karácsony estéjén az orvosa közölte a lesújtó hírt.

Elszántan védve gyermekeiket, Caley és férje, Brad, akivel 15 éve házasok, tovább ünnepelték a karácsonyt két fiuk, a 12 éves Ike és a 10 éves Moss számára. De alig néhány héttel később, január elején, a legrosszabb félelmeik igazolódtak be. A rák már átterjedt a törzsére, a csípőjére, a gerincére és a koponyalapjára, így az eredetileg 2. stádiumú, HER2-pozitív emlőrák 4. stádiumú, áttétes betegséggé vált.

Most Caley egy végzetesnek tekintett diagnózissal él. Onkológusa három-öt évre becsülte az élettartamát:

Amikor először mondták, hatalmas sokk volt. Még most sem tűnik valóságosnak

- mondta Caley.

Mint sok már előrehaladott rákban szenvedő ember, ő is küzd a bizonytalansággal. A vizsgálatok szorongást keltenek benne, hiszen minden eredmény magában hordozza a következő lépés súlyát. Ennek ellenére Caley talált valamit, ami kontrollérzetet ad neki: fest. Mivel nem tudta, hogy hogyan dolgozza fel a végzetes diagnózist a művészet felé fordult, és ezzel egy hatékony menekülési formát talált.

Ami kezdetben csak egy megküzdési mechanizmus volt, azóta valami sokkal nagyobbá nőtte ki magát. 2025 márciusában munkáit a British Vogue is bemutatta:

„Soha az életben nem gondoltam volna, hogy mellrákot diagnosztizálnak nálam. De mindig arról álmodtam, hogy a Vogue-ban szerepeljek.”

Bár teste a határainak végéig feszült, heti kemoterápián és folyamatos immunterápián esik át, az érzelmi utazás az, ami a leginkább átformálta őt. Az, hogy határidőt kapott, mindent megváltoztatott: „Ez lángra lobbant benned. Nincs már időd kételkedni magadban.”

A végső stádiumú rákkal való együttélés váratlan tisztánlátást hozott:

„Abbahagyod a várakozást. A várakozást, amíg jobban leszel, amíg készen érzed magad. Rájössz, hogy nem tudod, mennyi időd van, és ez mindenkire igaz” - mondta Caley.

Egyelőre Caley továbbra is fest, nem csupán menekülésként, hanem azért is, hogy megőrizze önmagát, és valami maradandót alkosson azoknak az embereknek, akiket a legjobban szeret - számolt be róla a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
