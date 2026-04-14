Összeomlott a család: pusztító betegség áldozata lett a kamasz lány

Egy alig 19 éves lányt gyászol a családja, aki a napokban vesztette el egy komoly betegséggel, a leukémiával folytatott küzdelmet. Az angliai Hartlepoolban élő Grace Measor, aki egy őssejt-transzplantációt utáni szövődmények következtében hunyt el, még a halála előtt leveleket fogalmazott meg a szeretteinek: az édesapjának, Graeme-nek, az édesanyjának, Nicholának és a 17 éves húgának, Sophie-nak, akiknek jelenleg ezek az üzenetek nyújtanak vigaszt, mialatt próbálják feldolgozni a veszteséget.

Hősiesen küzdött a betegséggel: tragikusan fiatalon hunyt el az egyetemista lány

A lánynál 2017-ben diagnosztizáltak akut limfoblasztos leukémiát, a kezdeti kezelés azonban sikeresnek bizonyult, így később kiválóan teljesített az iskolában: a családja elmondása szerint tudós szeretett volna lenni, és a világot bejárva a a megújuló energiaforrások kutatásában, valamint fejlesztésében kívánt részt venni. A fantasztikus gyógyulást követően a szerettei mindent megtettek, hogy közös élményeket teremtsenek a lányukkal: az utazásaik során ellátogatottak Nepálba, Törökországba, Floridába, Spanyolországba, Ausztriába és Franciaországba is. Mindeközben Grace – aki korábban a Seaton Holy Trinity Általános Iskola és a Hartlepooli Dyke House Akadémia tanulója volt -, a Middlesbrough Főiskolán folytatta tanulmányait, majd a Manchester Metropolitan Egyetemen szerzett diplomát gyakornoki pozícióban. Az egyetemi évei alatt kémiaversenyen vett részt, és bejutott a cardiffi országos döntőbe.

A versenyre vezető úton azonban iszonyatos hátfájdalmak kezdték gyötörni. Több kórházi látogatás és vizsgálat után decemberben egy vérvizsgálat megerősítette a szülők legrosszabb félelmét: a leukémia kiújult.

A szakorvos azt mondta: ’A Freeman Kórházba kell mennie őssejt-transzplantációra’. Elmagyarázták neki, hogy a csontvelő-transzplantáció egy teljes testes sugárkezelésből, majd egy nagyon erős kemoterápiából áll majd a csontvelő elpusztítására, végül infúzió formájában kapja meg az őssejteket

– emlékezett vissza az 52 éves Graeme, hozzátéve, az orvosok azt is elmondták, a kezelések következtében a lány sterillé válhat, így Grace alig 19 évesen arra a döntésre jutott, kiveteti az egyik petefészkét és lefagyasztja, hogy a későbbiekben lehessenek gyermekei.

A hősiessége egyszerűen hihetetlen volt

- tette hozzá az édesapa.