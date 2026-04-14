Összeomlott a család: pusztító betegség áldozata lett a kamasz lány
Hősiesen küzdött, de végül nem győzhetett. A fiatal lány egyszer már szembenézett a betegséggel, ami végül kiújult és az életét követelte.
Egy alig 19 éves lányt gyászol a családja, aki a napokban vesztette el egy komoly betegséggel, a leukémiával folytatott küzdelmet. Az angliai Hartlepoolban élő Grace Measor, aki egy őssejt-transzplantációt utáni szövődmények következtében hunyt el, még a halála előtt leveleket fogalmazott meg a szeretteinek: az édesapjának, Graeme-nek, az édesanyjának, Nicholának és a 17 éves húgának, Sophie-nak, akiknek jelenleg ezek az üzenetek nyújtanak vigaszt, mialatt próbálják feldolgozni a veszteséget.
Hősiesen küzdött a betegséggel: tragikusan fiatalon hunyt el az egyetemista lány
A lánynál 2017-ben diagnosztizáltak akut limfoblasztos leukémiát, a kezdeti kezelés azonban sikeresnek bizonyult, így később kiválóan teljesített az iskolában: a családja elmondása szerint tudós szeretett volna lenni, és a világot bejárva a a megújuló energiaforrások kutatásában, valamint fejlesztésében kívánt részt venni. A fantasztikus gyógyulást követően a szerettei mindent megtettek, hogy közös élményeket teremtsenek a lányukkal: az utazásaik során ellátogatottak Nepálba, Törökországba, Floridába, Spanyolországba, Ausztriába és Franciaországba is. Mindeközben Grace – aki korábban a Seaton Holy Trinity Általános Iskola és a Hartlepooli Dyke House Akadémia tanulója volt -, a Middlesbrough Főiskolán folytatta tanulmányait, majd a Manchester Metropolitan Egyetemen szerzett diplomát gyakornoki pozícióban. Az egyetemi évei alatt kémiaversenyen vett részt, és bejutott a cardiffi országos döntőbe.
A versenyre vezető úton azonban iszonyatos hátfájdalmak kezdték gyötörni. Több kórházi látogatás és vizsgálat után decemberben egy vérvizsgálat megerősítette a szülők legrosszabb félelmét: a leukémia kiújult.
A szakorvos azt mondta: ’A Freeman Kórházba kell mennie őssejt-transzplantációra’. Elmagyarázták neki, hogy a csontvelő-transzplantáció egy teljes testes sugárkezelésből, majd egy nagyon erős kemoterápiából áll majd a csontvelő elpusztítására, végül infúzió formájában kapja meg az őssejteket
– emlékezett vissza az 52 éves Graeme, hozzátéve, az orvosok azt is elmondták, a kezelések következtében a lány sterillé válhat, így Grace alig 19 évesen arra a döntésre jutott, kiveteti az egyik petefészkét és lefagyasztja, hogy a későbbiekben lehessenek gyermekei.
A hősiessége egyszerűen hihetetlen volt
- tette hozzá az édesapa.
A kezelés után azonban Grace mellkasi fertőzést és ritka szövődményeket kapott, amelyek egyidejűleg érték a szervezetét: mindez katasztrofális agysérülést eredményezett nála, amelyből nem volt esély a felépülésre, így az orvosok arra a szívszorító döntésre jutottak, leállítják a kezelést.
A lány végül odaadó szülei és testvére karja közt hunyt el, ám még a halála előtt leveleket írt nekik és a barátainak is, azzal a feltétellel: csak akkor bonthatják fel őket, ha ő már nem lesz. Ezekben arra biztatta a szeretteit, éljenek teljes életet, mialatt azzal vigasztalta őket, sosem hagyja el őket véglegesen.
Az egyik sor így szól: ’Amikor a kutyát sétáltatod a tengerparton, én ott leszek az óceán morajlásában, a levegőben, amit belélegzel, eggyé válok a természettel, és minden rendben lesz’
- idézte fel az édesapa, aki a szomorú veszteség után arra buzdít mindenkit, szeressék a gyermekeiket, amennyire csak lehet, mivel sosem lehet tudni, mit hoz az élet – írja a Mirror.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre