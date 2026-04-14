Összeomlott a család: pusztító betegség áldozata lett a kamasz lány

Hősiesen küzdött, de végül nem győzhetett. A fiatal lány egyszer már szembenézett a betegséggel, ami végül kiújult és az életét követelte.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.14. 09:30
betegség család leukémia gyász fiatal lány

Egy alig 19 éves lányt gyászol a családja, aki a napokban vesztette el egy komoly betegséggel, a leukémiával folytatott küzdelmet. Az angliai Hartlepoolban élő Grace Measor, aki egy őssejt-transzplantációt utáni szövődmények következtében hunyt el, még a halála előtt leveleket fogalmazott meg a szeretteinek: az édesapjának, Graeme-nek, az édesanyjának, Nicholának és a 17 éves húgának, Sophie-nak, akiknek jelenleg ezek az üzenetek nyújtanak vigaszt, mialatt próbálják feldolgozni a veszteséget.

Ártalmatlannak tűnő tünetek - komoly betegségek Kontroll
Súlyos betegség okozta a fiatal lány halálát / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Hősiesen küzdött a betegséggel: tragikusan fiatalon hunyt el az egyetemista lány

A lánynál 2017-ben diagnosztizáltak akut limfoblasztos leukémiát, a kezdeti kezelés azonban sikeresnek bizonyult, így később kiválóan teljesített az iskolában: a családja elmondása szerint tudós szeretett volna lenni, és a világot bejárva a  a megújuló energiaforrások kutatásában, valamint fejlesztésében kívánt részt venni. A fantasztikus gyógyulást követően a szerettei mindent megtettek, hogy közös élményeket teremtsenek a lányukkal: az utazásaik során ellátogatottak Nepálba, Törökországba, Floridába, Spanyolországba, Ausztriába és Franciaországba is. Mindeközben Grace – aki korábban a Seaton Holy Trinity Általános Iskola és a Hartlepooli Dyke House Akadémia tanulója volt -, a Middlesbrough Főiskolán folytatta tanulmányait, majd a Manchester Metropolitan Egyetemen szerzett diplomát gyakornoki pozícióban. Az egyetemi évei alatt kémiaversenyen vett részt, és bejutott a cardiffi országos döntőbe. 

A versenyre vezető úton azonban iszonyatos hátfájdalmak kezdték gyötörni. Több kórházi látogatás és vizsgálat után decemberben egy vérvizsgálat megerősítette a szülők legrosszabb félelmét: a leukémia kiújult.

A szakorvos azt mondta: ’A Freeman Kórházba kell mennie őssejt-transzplantációra’. Elmagyarázták neki, hogy a csontvelő-transzplantáció egy teljes testes sugárkezelésből, majd egy nagyon erős kemoterápiából áll  majd a csontvelő elpusztítására, végül infúzió formájában kapja meg az őssejteket

– emlékezett vissza az 52 éves Graeme, hozzátéve, az orvosok azt is elmondták, a kezelések következtében a lány sterillé válhat, így Grace alig 19 évesen arra a döntésre jutott, kiveteti az egyik petefészkét és lefagyasztja, hogy a későbbiekben lehessenek gyermekei.

A hősiessége egyszerűen hihetetlen volt

- tette hozzá az édesapa.

A kezelés után azonban Grace mellkasi fertőzést és ritka szövődményeket kapott, amelyek egyidejűleg érték a szervezetét: mindez katasztrofális agysérülést eredményezett nála, amelyből nem volt esély a felépülésre, így az orvosok arra a szívszorító döntésre jutottak, leállítják a kezelést. 

A lány végül odaadó szülei és testvére karja közt hunyt el, ám még a halála előtt leveleket írt nekik és a barátainak is, azzal a feltétellel: csak akkor bonthatják fel őket, ha ő már nem lesz. Ezekben arra biztatta a szeretteit, éljenek teljes életet, mialatt azzal vigasztalta őket, sosem hagyja el őket véglegesen.

Az egyik sor így szól: ’Amikor a kutyát sétáltatod a tengerparton, én ott leszek az óceán morajlásában, a levegőben, amit belélegzel, eggyé válok a természettel, és minden rendben lesz’

- idézte fel az édesapa, aki a szomorú veszteség után arra buzdít mindenkit, szeressék a gyermekeiket, amennyire csak lehet, mivel sosem lehet tudni, mit hoz az élet – írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
