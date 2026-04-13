Öröm helyett fájdalom: gyászba borult Károly király házassági évfordulója

Szívéhez közel álló ember veszített el az uralkodó. Károly király és Kamilla nagy napját gyászhír árnyékolta be.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 14:00
Károly király és Kamilla királyné április 9-én ünnepelte a 21. házassági évfordulóját, azonban a boldog napot egy váratlan veszteség árnyékolta be. A brit uralkodót megrázta egy hozzá igencsak közel álló személy halálhíre.

Gyász árnyékolta be Károly király és Kamilla királyné házassági évfordulóját Fotó: KGC-178

Gyászol Károly király – egy hozzá közelálló személyt veszített el az uralkodó

A brit király és királyné éppen a házassági évfordulója ünneplésére készült, amikor lesújtó hír érkezett: március végén 81 éves korában elhunyt Richard „Alec” Cobbe, aki évtizedeken át az uralkodó bizalmasa volt. 

A férfit nemcsak szakmai kapcsolat fűzte Károly királyhoz, hanem évtizedeken át közeli bizalmasa volt. Az angol–ír származású tervező és gyűjtő számos művészeti és kreatív projektben vett részt a brit uralkodóval, és jelentős szerepet töltött be több királyi esemény arculatának kialakításában is.

Az uralkodó elveszítette az egyik legfőbb bizalmasát

Egy, a királyi udvarhoz közel álló forrás állítása szerint a király és a királyné a 21. házassági évfordulóját csendesen szerette volna megünnepelni.

„Alec halála beárnyékolta az ünneplést. Ő nem csupán szakmai partner volt – a király régi bizalmasát vesztette el, és egy ilyen veszteséget mélyen megérzünk” – mondta a bennfentes. Majd hozzátette: „Bizonyos értelemben a gyász tönkretette azt, ami Károly számára örömteli pillanatnak kellett volna lennie.”

Richard „Alec” Cobbe 1945-ben született Dublinban. Orvostanhallgatóként kezdett el tanulni az oxfordi Corpus Christi College-ban, ám később a műtárgy-restaurálás felé húzta a szíve. A Tate Galériában képezte magát, majd 1981-ben saját műhelyt alapított. Nevét leginkább a Hatchlands Parkkal kapcsolták össze, ami Surrey-ben található, ahol gondnokként dolgozott, és egy 55 darabból álló történelmi zongoragyűjtemény kurátora volt. A brit művészeti élet meghatározó alakja volt, és a királyi családdal is szoros kapcsolatot ápolt – számolt be róla a Life.hu internetes portál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
