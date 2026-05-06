Ahol elakad a lélegzet: mutatjuk a budapesti kilátókat, ahonnan a legcsodálatosabb panoráma tárul elénk
A főváros belvárosa gazdagon kínálja nekünk a szebbnél szebb látványosságokat, de a legjobb helyekért kicsit el kell vonulni a nyüzsgő városi élettől. Mutatjuk Budapest legszebb kilátóit, amik önmagukban is gyönyörűek, de a panorámájuk már szinte mesébe illő.
A hétköznapi forgatagban mind hozzá vagyunk szokva a környezetünkhöz, így néha érdemes megállni egy pillanatra és megcsodálni Budapest szépségét. Most mi is elszöktünk a belvárosi tömegből és kimozdultunk, hogy megmutassuk nektek, melyek Budapest legszebb kilátói!
Gül Baba türbéje - a történelmi jelentőségű kilátó
A Rózsadomb lejtőjén fekvő műemlék egészen a török hódoltság ideje óta áll. Gül Baba, a Rózsák atyja a török megszálláskor érkezett Budára, hogy a Korán igéjét hirdesse, azonban még abban az évben meghalt. Az ő sírja fölé épült türbét, vagyis kupolás síremléket és környékét utoljára 2018-ban restaurálták, azóta kiállító termek és több kilátóbástya is megtalálható a területen.
Filozófusok kertje - rejtett kincs a Gellért-hegyen
Ha éppen a Citadella környékén hemzsegnének a turisták, a Gellért-hegy nyugati oldalán található szoborkertben megnyugvásra lelhetünk. 2001-ben avatták fel a Filozófusok kertjét, illetve az ott található bronz- és gránitszobrokat. A kertben az öt legnagyobb vallási vezető (Jézus, Ehnaton, Buddha, Lao-ce, és Ábrahám) található meg kör alakban, középen pedig a közös Istenséget szimbolizáló fénylő gömb helyezkedik el. A szoborcsoport hátterében még Mahatma Gandhi, Bódhidharma buddhista szerzetes és Assisi Szent Ferenc szobra is helyet kapott. A kert a harmonikus együttélés helyszíneként ismert, különleges randihely és tökéletes kilátópont a természet közelségében.
Erzsébet-kilátó - csodálatos panoráma a magasból
Budapest legmagasabb pontján található kilátó Erzsébet királynéról kapta a nevét, aki 1882-ben előszeretettel látogatott fel a János-hegyre több alkalommal is. 1910-ben került átadásra, azóta a turisták népszerű kirándulóhelye. A kilátóból szabad szemmel is rengeteg fővárosi látványosságra ráláthatunk, de akár a Pilisig vagy a Börzsönyig is ellátni. A legenda szerint tiszta időben a szerencsések pedig kiszúrhatják a távolból a Magas Tátrát. A kilátó jelenleg bizonytalan ideig zárva tart műszaki felmérés miatt.
