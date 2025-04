Eldugott randevúhelyszínek Budapesten – Galéria

Bár még éppen csak megmutatta magát egy rövidke kis időre a tavasz, azért ami késik, az nem múlik – csak várni kell rá. Addig is, amíg megjön az igazi tavasz és a természettel összhangban a romantika is ébredni kezd, összegyűjtöttünk párat a budapesti meghitt, eldugott randevúhelyszínek közül. Így nem az utolsó pillanatban kell majd azon agyalnod, hogy hova menjetek a pároddal romantikázni, amikor majd végre megjön a jó idő!

Budapest szépsége egyedülálló, de a fővárosi eldugott randevúhelyszínek is vónzóak lehetnek a tavasz megérkeztével. Fotó: Pixabay

Íme, az eldugott randevúhelyszínek Budapesten

Gül Baba türbéje

A Rózsadombon, a Margit híd budai hídfőjének közelében található ez a 16. században épült török sírkápolna, ami már csak azért is jó választás egy romantikus találkozóhoz, mert 2016-ban az épületet környezetével együtt teljesen felújították, így biztosan nem nyúl mellé senki, aki Gül Baba türbéjébe szervez randevút!

Kopaszi-gát

A Budapest XI. kerületében található helyszínen 900 méter hosszan nyúlik a Dunába a gát, amelynek a területén több kisebb étterem és játszóház is van, így akkor sem kell kétségbe esni, ha elromlik az időjárás ezen a vízparti randihelyszínen.



Filozófusok kertje

A Filozófusok kertjében a Gellért-hegyről páratlan kilátás nyílik a festői szépségű Budapestre.

Ennél többre nincs is szükség egy emlékezetes randihoz. Van azonban a panorámán kívül más látnivaló is: a filozófusokból álló szoborcsoport, ahol többek között Jézus Krisztus és Buddha találkozik, de Buda királyfi és Pest királykisasszony egymásra találásának is szemtanúi lehetünk.



Anna-rét

A Budai-hegység egyik legkedveltebb kirándulóhelye a Normafa és a János-hegyi libegő felső állomása között helyezkedik el. Az Anna-rét elhelyezkedéséből adódóan lehet remek helyszíne egy romantikus találkozónak. A rét közvetlenül a Gyermekvasút Virágvölgy állomásától érhető el. A rét felső részén a Pilisi Parkerdő fajátékokból létesített játszótere biztosít kikapcsolódási lehetőséget, de a Szent Anna-kápolna közelében több tűzrakóhely és egy nyomós kút is csalogathatja hat az andalgókat.

Kolonics György sétány

A Kolonics György sétány a csepeli vízparton terül el, mintegy 5 km hosszan. Nem olyan népszerű randihelyszín, mint a Margit-sziget, vagy a Római-part, de pont emiatt tud egész mást adni az arra járó szerelmespároknak, akik teljesen átadhatják magukat a természetnek a buja növényzet és madárcsicsergés kíséretében. Mindezt ráadásul a vízparton!