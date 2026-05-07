„Felesleges aggódni” – veszélyben az aranyérem, üzentek a Fradinak

Május 16-án dől el a labdarúgó-NB I-ben, hogy ki lesz a bajnok. FTC-ZTE találkozó mellett Kisvárda-Győr meccset rendeznek. Utóbbi összecsapáson a hazai együttes óriási szívességet tenne a címvédő Fradinak, ha egy vagy három pontot szerezne a listavezető ETO-tól. A győriek egy pont előnnyel állnak a tabella élén a címvédő fővárosiak előtt, ha verik a Kisvárdát, akkor a Ferencváros meccsétől függetlenül aranyérmesek az NB I-ben.

A Kisvárda-Győr meccsen dől el a bajnoki aranyérem sorsa (Fotó: Krizsán Csaba)

A várdaiak csatára, Bíró Bence tudja, miként kell túljárni a vendégek eszén, hiszen október 26-án gólt szerzett a győriek ellen. Akkor a hazai gárda 3-2-re nyert, ez az eredmény most szenzáció lenne.

„Ha Szabó Szilárd ugyanolyan jó labdával szolgál ki, amit mellel megszelídítettem, majd a hálóba küldtem, úgy nincs okunk a félelemre. Az volt egyébként életem első élvonalbeli gólja, 0-2 után azzal szépítettünk, majd további két találattal 3-2-re meg is vertük őket”

– nyilatkozta a Metropolnak Bíró.

Hogy képes-e a 33., azaz utolsó fordulóban hasonló bravúrra a Várda, erről Bíró megjegyezte: azon vannak, mivel az utóbbi hét bajnokin lehetséges 21 pont közül csak egyet (!) szereztek, hat vereség és egy döntetlen mellett.

„Idő bőven van a tizenhatodikai meccsig, lehet élesíteni a formát, de ugyanez persze igaz a győriekre is. A gólkirályi címre törő Ahmed Benbouali mellett különösen Schön Szabolcsra kell figyelni, mert az utóbbi hetekben remek formát fogott ki. Jó ismerősöm, egykoron az MTK-nál kiválóan kijöttünk egymással. Vitális Mihály is igen képzett középpályás, a pontrúgásaira, átlövéseire, indításaira kell ügyelni. Egy dolog tilos: 0-2-ről indulni. Amúgy profik vagyunk, tehát nem arra figyelünk, hogy ki lesz a bajnok, hanem csakis magunkra”

– tette hozzá a támadó.

Kisvárda-Győr: nem kell aggódni

Supka Attila két bajnoki aranyérem megszerzésében jeleskedett, mindkétszer (2005, 2006) a Debrecent segítette a dobogó legfelső fokára, jelenleg pedig a kisvárdai akadémia szakmai igazgatója. Szerinte összejöhet a Fradinak is fontos bravúr.

„Idegességet nem tapasztalok a mieink háza táján, hiszen legyőztük már az ETO FC-t, idegenben pedig csak 1-0-ra kaptunk ki tőle. Felesleges aggódnia a Fradinak, mert a Kisvárda nem lankad, egy pont megszerzésére mindenképpen képes”

– fogalmazott a szakember.