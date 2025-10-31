RETRO RÁDIÓ

Súlyos következményei lettek az NB I-es mecsen történteknek

Az MLSZ-nél nem maradt következmény nélkül az eset. A meccs eredményét befolyásoló bírói ítélet született a Kisvárda-ETO FC NB I-es találkozón.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.31. 17:15
játékvezető ETO FC Kisvárda

Nem maradt következmények nélkül, amit Bogár Gergő játékvezető csinált a Kisvárda-ETO FC NB I-es mérkőzésen. Mint ismert, a hazaiak 3-2-es győzelmet arattak, de az első félidőben a meccs eredményét befolyásoló bírói ítélet született – írja a Kisalföld.

Kisvárda-ETO FC NB I-es mérkőzés
Nem maradt következmények nélkül, amit Bogár Gergő játékvezető csinált a Kisvárda-ETO FC NB I-es mérkőzésen Fotó: Czinege Melinda

A 41. percben Soltész Dominik beletalpalt Csinger Márk lábszárába, de a játékvezető csak sárga lapot adott a kisvárdai focistának. A VAR ugyan kihívta Bogár Gergőt, hogy nézze meg az esetet, de a bíró ennek ellenére is úgy döntött, nem ad piros lapot a vétkes játékosnak.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei portál azt írja, az MLSZ Játékvezetői Bizottságánál nem maradt következmény nélkül az eset, ezt jelzi, hogy Bogár Gergő a hétközi kupafordulóban nem kapott mérkőzést.

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu