Súlyos következményei lettek az NB I-es mecsen történteknek

Nem maradt következmények nélkül, amit Bogár Gergő játékvezető csinált a Kisvárda-ETO FC NB I-es mérkőzésen. Mint ismert, a hazaiak 3-2-es győzelmet arattak, de az első félidőben a meccs eredményét befolyásoló bírói ítélet született – írja a Kisalföld.

A 41. percben Soltész Dominik beletalpalt Csinger Márk lábszárába, de a játékvezető csak sárga lapot adott a kisvárdai focistának. A VAR ugyan kihívta Bogár Gergőt, hogy nézze meg az esetet, de a bíró ennek ellenére is úgy döntött, nem ad piros lapot a vétkes játékosnak.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei portál azt írja, az MLSZ Játékvezetői Bizottságánál nem maradt következmény nélkül az eset, ezt jelzi, hogy Bogár Gergő a hétközi kupafordulóban nem kapott mérkőzést.