Súlyos következményei lettek az NB I-es mecsen történteknek
Az MLSZ-nél nem maradt következmény nélkül az eset. A meccs eredményét befolyásoló bírói ítélet született a Kisvárda-ETO FC NB I-es találkozón.
Nem maradt következmények nélkül, amit Bogár Gergő játékvezető csinált a Kisvárda-ETO FC NB I-es mérkőzésen. Mint ismert, a hazaiak 3-2-es győzelmet arattak, de az első félidőben a meccs eredményét befolyásoló bírói ítélet született – írja a Kisalföld.
A 41. percben Soltész Dominik beletalpalt Csinger Márk lábszárába, de a játékvezető csak sárga lapot adott a kisvárdai focistának. A VAR ugyan kihívta Bogár Gergőt, hogy nézze meg az esetet, de a bíró ennek ellenére is úgy döntött, nem ad piros lapot a vétkes játékosnak.
A Győr-Moson-Sopron vármegyei portál azt írja, az MLSZ Játékvezetői Bizottságánál nem maradt következmény nélkül az eset, ezt jelzi, hogy Bogár Gergő a hétközi kupafordulóban nem kapott mérkőzést.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre