„Nem tudom mi fogad majd” - heteket kell várni Dibusz Dénes visszatérésére

Dibusz Dénes ugyan megjelent a Ferencváros első 2026-os edzésén, de a kapust egy ideig még biztosan nem láthatjuk védeni. A csapatkapitány november végén szenvedett ujjsérülést, meg is műtötték. A hétfői első találkozáson a társakat még rögzítőkötésben köszöntötte, ezt kedden szedték le róla.

Dibusz Dénes egyelőre műtétje után lábaFotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A kapus elmondta, mindent megtesz a gyors felépülésért, de maga sem tudja, mikor lesz 100 százalékos állapotban.

Kedden veszik le a rögzítést. Magam sem tudom, mi fogad majd. Utána biztosan kell még néhány hét, hogy fájdalommentesen használjam és rendesen edzése tudja állni

- mondta Dibusz, aki aláhúzta, ha a csont meggyógyult, akkor neki már nem kell sok idő a teljes értékű munkához.

Gróf Dávid lehet Dibusz Dénes helyettese

Az Európa-liga meccseken januárban biztosan Gróf Dávid véd a Fradiban. Szó van arról is, hogy visszarendelik Debrecenből az ott kölcsönben lévő Varga Ádámot, aki újra a Fradi kapusa lehet.