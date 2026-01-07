RETRO RÁDIÓ

„Nem tudom mi fogad majd” - heteket kell várni Dibusz Dénes visszatérésére

Rögzítőkötéssel az ujján jelent meg a Ferencváros első idei edzésén a csapatkapitány. Dibusz Dénes még hetekig nem védhet a Fradiban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 11:00
ferencváros fradi dibusz dénes

Dibusz Dénes ugyan megjelent a Ferencváros első 2026-os edzésén, de a kapust egy ideig még biztosan nem láthatjuk védeni. A csapatkapitány november végén szenvedett ujjsérülést, meg is műtötték. A hétfői első találkozáson a társakat még rögzítőkötésben köszöntötte, ezt kedden szedték le róla.

Dibusz Dénes
Dibusz Dénes egyelőre műtétje után lábaFotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A kapus elmondta, mindent megtesz a gyors felépülésért, de maga sem tudja, mikor lesz 100 százalékos állapotban.

Kedden veszik le a rögzítést. Magam sem tudom, mi fogad majd. Utána biztosan kell még néhány hét, hogy fájdalommentesen használjam és rendesen edzése tudja állni

- mondta Dibusz, aki aláhúzta, ha a csont meggyógyult, akkor neki már nem kell sok idő a teljes értékű munkához.

Gróf Dávid lehet Dibusz Dénes helyettese

Az Európa-liga meccseken januárban biztosan Gróf Dávid véd a Fradiban. Szó van arról is, hogy visszarendelik Debrecenből az ott kölcsönben lévő Varga Ádámot, aki újra a Fradi kapusa lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu