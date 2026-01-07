„Nem tudom mi fogad majd” - heteket kell várni Dibusz Dénes visszatérésére
Rögzítőkötéssel az ujján jelent meg a Ferencváros első idei edzésén a csapatkapitány. Dibusz Dénes még hetekig nem védhet a Fradiban.
Dibusz Dénes ugyan megjelent a Ferencváros első 2026-os edzésén, de a kapust egy ideig még biztosan nem láthatjuk védeni. A csapatkapitány november végén szenvedett ujjsérülést, meg is műtötték. A hétfői első találkozáson a társakat még rögzítőkötésben köszöntötte, ezt kedden szedték le róla.
A kapus elmondta, mindent megtesz a gyors felépülésért, de maga sem tudja, mikor lesz 100 százalékos állapotban.
Kedden veszik le a rögzítést. Magam sem tudom, mi fogad majd. Utána biztosan kell még néhány hét, hogy fájdalommentesen használjam és rendesen edzése tudja állni
- mondta Dibusz, aki aláhúzta, ha a csont meggyógyult, akkor neki már nem kell sok idő a teljes értékű munkához.
Gróf Dávid lehet Dibusz Dénes helyettese
Az Európa-liga meccseken januárban biztosan Gróf Dávid véd a Fradiban. Szó van arról is, hogy visszarendelik Debrecenből az ott kölcsönben lévő Varga Ádámot, aki újra a Fradi kapusa lehet.
