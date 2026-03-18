Elindult az előfoglalási szezon: ezekre érdemes figyelni a first minute utaknál

Sokat lehet spórolni egy időben lefoglalt utazással, nyaralással, de ha nem vagyunk elég körültekintőek, könnyen ráfizetés is lehet egy first minute út. Ezekre érdemes figyelni, ha az előszezonban kötjük le a szabadságunk egy részét.

Mik is azok a first minute utak?

Az úgynevezett first minute utak az utazási irodáknál és az utazásszervezőknél is elérhető, kedvezményes áru utazások. Ezek lényege, hogy előbb fizetünk valamiért -ez esetben egy utazásért-, mintsem megkapnánk azt. Az irodák cserébe olcsóbban kínálják az utazásokat, mint a főszezonban. Mik az ilyen utak előnyei, hátrányai és mire kell figyelni a foglaláskor? Mutatjuk!

Miért éri meg már most lefoglalni a szállást a nyaralásra?

Egyrészt mert ilyenkor még a teljes kínálatból válogathatnunk: lehetőségünk van a legjobb időpontot és szobatípust kiválasztani akár a legnépszerűbb üdülőhelyeken is. Másrészt az előszezonban több a kedvezményes ajánlat is. Éppen ezek miatt évről évre egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy az év első hónapjaiban lefoglalják a nyári üdülésüket.

Kinek lehet jó döntés befizetni egy first minute útra?

Az előfoglalás, vagyis a first minute utakra való befizetés főleg azoknak éri meg, akik pontosan tudják, hová szeretnének utazni, melyik szállodába és nagyjából mikor. Ők sokat spórolhatnak egy-egy ilyen utazás korai lekötésével.

Mire kell figyelni a foglalásnál?

A legfontosabb, hogy kizárólag engedéllyel rendelkező cégnél fizessünk be egy ilyen útra. Ezek listája itt található. A második lépés, hogy tisztázzuk, kivel is készülünk szerződni: utazási irodával, utazásszervező céggel vagy utazási ügynökséggel, mert óriási a különbség köztük! Végül pedig -ha külföldre készülünk-nézzük meg, hogy az adott országnak milyen a biztonsági besorolása. Amennyiben piros (utazásra nem javasolt), mérlegeljük az ezzel járó kockázatokat, például a biztosítottság hiányát. Az utazásra nem javasolt országok listája itt érhető el.

Mi a különbség az utazási iroda és az utazási ügynökség között?

Az utazásszervező cég vagy más néven utazási iroda saját maga szervezi az utakat és állít össze úgynevezett utazási csomagokat. Ehhez képest az utazásközvetítők, utazási ügynökségek egy másik cég által már összeállított csomagot próbálnak meg eladni. Emiatt a felelősséget nem ők, hanem az utak tényleges szervezői viselik. A legjobb tehát, ha közvetlenül egy utazási irodával szerződünk.