Őszintén mesélt Curtis: „Nagyon sokszor voltam ilyen buliban, meg is lett a következménye”

14 éve jelent meg a hazai poptörténelem egyik legnagyobb sikere, a Belehalok című dal. Ez a jubileum Curtis számára azonban a végleges lezárásról is szól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 13:05
Curtis a Mandiner YouTube-csatornáján, a megújult Frizbi vendégeként beszélt őszintén mélypontokról, Majkáról és politikai hitvallásáról is. Nem köntörfalazott Hajdú Péter előtt. Bár a Belehalok nézettsége már a 86 milliót is meghaladta, és az évfordulón egy közös fotóval emlékezett a múltra, a rapper leszögezte: a közös út Majkával végleg véget ért. 

Curtis a közéleti szerepéről is beszélt Fotó: MW

Egykori társával ma már nincs közös témájuk, a szakítás után pedig nem a kiindulópontról, hanem egy kifejezetten a mínuszról kellett újra felépítenie magát és a pályáját. A beszélgetés során Curtis a közéleti szerepéről is beszélt: elmondása szerint a jobboldali értékrendet a családjából hozza, és előadóként nyíltan támogatja a Fideszt. Megtiszteltetésként tekint arra, hogy a DPK rendezvényein felléphet, és nem lát okot arra, hogy eltitkolja politikai nézeteit.

Én előadóként állok a Fidesz mellett, nekem ez a meggyőződésem

– fogalmazott a zenész, hozzátéve, hogy bár az életében akadtak sötétebb epizódok, ő legalább nem akar miniszterelnök lenni. Az újpesti rapper nyíltan beszélt korábbi hibáiról is: elmondta, hogy élete mélypontján olyan helyzetekbe sodródott, amelyekbe jobb lett volna bele sem kerülni. Ezekre az időszakokra nem tekint büszkén, ugyanakkor a múltját a tévedéseivel együtt vállalja.

Az interjúban szóba került a Magyar Péterhez köthető házibuli is, amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

Nagyon sokszor voltam ilyen buliban (…) meg is lett a következménye.

A felépülésében és a jelenlegi kiegyensúlyozottságában meghatározó szerepet játszik a felesége, akivel hat éve élnek együtt, és aki végig mellette állt, megértéssel támogatva őt minden helyzetben – olvasható a Híradó oldalán.
 

 

