Kubatov Gábor reagált a hétvége botrányára, az MLSZ rögtön válaszolt

Meccs közben hívták fel telefonon az MLSZ-t Felcsútról. A Puskás Akadémia–MTK-meccsen olyan történt, amire senki nem számított. A játékvezető a 6. percben kiállította a hazaiaktól Markgráf Ákost. Addig vele tudták betartani a „magyarszabályt”, azaz nélküle már nem volt meg az öt hazai labdarúgó egyszerre a pályán. Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője elmondta, a meccs közben kértek telefonos segítséget a szövetségtől, hogy ilyenkor mi a teendő. Az esetre már a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor és az MLSZ is reagált.

A piros lap után a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is megszólalt / Fotó: Kovacs Peter

A felcsútiak a kiállítás után azonnal becseréltek még egy magyar labdarúgót. A 1-1-re végződő bajnoki után kiderült, sokan nem voltak tisztában a szabályokkal.

Egy edzőt olyan helyzetbe hoznak, hogy meccs közben kell telefonálgatni, hát ez nevetséges! Hívtuk az MLSZ-t, azt nem tudom, hogy Csányi Sándort vagy az alattasát

– árulta el a meccs után Hornyák Zsolt.

A szakember nyilatkozatát megosztotta az MLSZ szabályozása ellen hónapok óta tiltakozó Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is. Szerinte eljött az idő, hogy a szakvezetőket is meghallgassák a szövetségben.

ív

Kubatov Gábor mellett az MLSZ is üzent

Az eseményekre vasárnap a szövetség is reagált. Szerintük világos a szabályozás.

„Az MLSZ ösztönző rendszere részletesen kitér azokra a speciális esetekre (pl.: kiállítás, sérülés), amikor a fiatal játékosoknak nem kell végig a pályán lenniük a bajnoki mérkőzéseken. Az ösztönző rendszer részleteiről a bajnoki idény előtt minden érintett klubot hivatalos formában értesített a szövetség. Sajnálatos, hogy hónapokkal később is vannak még olyan döntéshozók, akik nem ismerik ezeket a részleteket.”



A labdarúgóknak végig a pályán kell lenniük, kivéve

a) ha a labdarúgó(ka)t lecserélték és helyette/helyettük az előírásoknak megfelelő labdarúgó(k) lép(tek) pályára; vagy

b) ha a labdarúgó(ka)t kiállították, vagy

c) ha a labdarúgó(k) sérülése esetén a sportszervezet minden cserelehetőségét kimerítette.

Az idei szezontól azok a klubok, amelyek betartják a magyarszabályt, közel félmilliárd forintos támogatást kapnak, s ami ennél is fontosabb, akadémiájuk megtarthatja kiemelt státuszát.