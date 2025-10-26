Kubatov Gábor reagált a hétvége botrányára, az MLSZ rögtön válaszolt
Egyenesen paródia mindaz, ami a Puskás Akadémia–MTK NB I-es meccsen történt. A kiállítás után még Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is üzent.
Meccs közben hívták fel telefonon az MLSZ-t Felcsútról. A Puskás Akadémia–MTK-meccsen olyan történt, amire senki nem számított. A játékvezető a 6. percben kiállította a hazaiaktól Markgráf Ákost. Addig vele tudták betartani a „magyarszabályt”, azaz nélküle már nem volt meg az öt hazai labdarúgó egyszerre a pályán. Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője elmondta, a meccs közben kértek telefonos segítséget a szövetségtől, hogy ilyenkor mi a teendő. Az esetre már a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor és az MLSZ is reagált.
A felcsútiak a kiállítás után azonnal becseréltek még egy magyar labdarúgót. A 1-1-re végződő bajnoki után kiderült, sokan nem voltak tisztában a szabályokkal.
Egy edzőt olyan helyzetbe hoznak, hogy meccs közben kell telefonálgatni, hát ez nevetséges! Hívtuk az MLSZ-t, azt nem tudom, hogy Csányi Sándort vagy az alattasát
– árulta el a meccs után Hornyák Zsolt.
A szakember nyilatkozatát megosztotta az MLSZ szabályozása ellen hónapok óta tiltakozó Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is. Szerinte eljött az idő, hogy a szakvezetőket is meghallgassák a szövetségben.
Kubatov Gábor mellett az MLSZ is üzent
Az eseményekre vasárnap a szövetség is reagált. Szerintük világos a szabályozás.
„Az MLSZ ösztönző rendszere részletesen kitér azokra a speciális esetekre (pl.: kiállítás, sérülés), amikor a fiatal játékosoknak nem kell végig a pályán lenniük a bajnoki mérkőzéseken. Az ösztönző rendszer részleteiről a bajnoki idény előtt minden érintett klubot hivatalos formában értesített a szövetség. Sajnálatos, hogy hónapokkal később is vannak még olyan döntéshozók, akik nem ismerik ezeket a részleteket.”
A labdarúgóknak végig a pályán kell lenniük, kivéve
a) ha a labdarúgó(ka)t lecserélték és helyette/helyettük az előírásoknak megfelelő labdarúgó(k) lép(tek) pályára; vagy
b) ha a labdarúgó(ka)t kiállították, vagy
c) ha a labdarúgó(k) sérülése esetén a sportszervezet minden cserelehetőségét kimerítette.
Az idei szezontól azok a klubok, amelyek betartják a magyarszabályt, közel félmilliárd forintos támogatást kapnak, s ami ennél is fontosabb, akadémiájuk megtarthatja kiemelt státuszát.
