Erre a néhány napra garantáltan emlékezni fog a Puskás Akadémia játékosa

Öt percet töltött a pályán a Puskás Akadémia és a DVSC szombati, 4-2-es Puskás-sikerrel zárult találkozóján az U19-es válogatottban is szereplő Mondovics Kevin, de ez a rövid idő is elegendő volt számára, hogy maradandó emlékre tegyen szert. A rendes játékidő hosszabbításának 3. percében beállt játékos a 98. percben gólt szerezve alakította ki a 4-2-es végeredményt, ezzel először volt eredményes az NB I-ben.

A Puskás Akadémia 18 éves játékosa először volt eredményes az NB I-ben (Fotó: facebook.com/PFLAhu)

Hornyák Zsolt elismerése és gratulációja

Mondovics Kevin 2018 óta tartozik a Puskás Akadémia kötelékébe, a korosztályos csapatokat végigjárva az előző idényben debütált az élvonalban. Az aktuális szezonban hetedszer kapott lehetőséget az NB I-ben, ahol immár az ő neve is szerepel a góllövőlistán. Ez önmagában is mérföldkő Mondovics pályafutásában, ám ez a hét alighanem a pályán kívül is emlékezetes marad a csatár számára, hiszen több ezer diákhoz hasonlóan ő is a napokban teljesítette az írásbeli érettségit.

Feltette az i-re a pontot, hiszen a héten érettségizett. Éppen azzal küldtem ki a pályára, hogy szerezzen egy gólt és akkor ez a hete teljes lesz. Ez hála istennek sikerült is, de csapatjátékosként állt ki. Gratulálok neki a gólhoz, remélem, ez egy löketet ad majd a jövőre nézve

– nyilatkozta Mondovics teljesítménye kapcsán a Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt a lefújás után az M4 Sportnak.

A Puskás győzelmére a Ferencváros a Paksi FC 3-2-es legyőzésével reagált a 31. forduló szombat esti rangadóján, így a címvédő FTC két játéknappal a bajnokság vége előtt három ponttal előzi meg a felcsúti csapatot a tabella élén.

A Puskás Akadémia–Debrecen meccs összefoglalója: