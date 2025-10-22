Döntött az MLSZ, ennyi meccsre tiltották el a Fradi kapusát

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága szerdán meghozta a döntését Gróf Dávid ügyében. A Ferencváros válogatott kapusa vasárnap kora este az Újpest elleni rangadó (1-1) hosszabbításában egy labdáért sprintelve kíméletlenül fellökte a hazaiak egyik labdaszedőjét – a jelenet pedig gyorsan bejárta a közösségi médiát.

Gróf Dávidot egy hazai labdaszedő szándékos fellökése miatt a 96. percben kiállították az Újpest-Fradi derbin Fotó: Ladóczki Balázs

Gróf Dávidot súlyosan büntette az MLSZ

Bár Gróf később nyilvánosan bocsánatot kért a tettéért, az MLSZ fegyelmi bizottsága nem engedett: a kapust súlyos sportszerűtlenség miatt négy soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre tiltották el, emellett pénzbüntetést is kiszabtak rá.

A döntés így azt jelenti, hogy a rutinos kapus a Ferencváros következő négy bajnokiján nem léphet pályára, ami komoly érvágást jelenthet a bajnoki címre hajtó zöld-fehérek számára.

A klubon belül sem marad következmények nélkül az eset: Orosz Pál, a Ferencváros elnöke a határozat után jelezte, hogy a klub is súlyos, „fájdalmas” büntetést szab ki Grófra, mert – mint fogalmazott – „ilyen viselkedésnek nincs helye a Ferencvárosnál” - írta az Origo.