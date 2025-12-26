„Ne várj meg” – Ezt mondta utoljára édesanyjának a holtan talált 16 éves sportoló

Egy 16 éves rögbijátékost holtan találtak egy csatornában, miután egy szívszorító utolsó beszélgetést folytatott az édesanyjával, valamint egy tragikus, alig érthető hangüzenetet küldött egyik barátjának. Nem tudni, mi történhetett a 16 éves sportolóval.

Nem tért haza a csapat karácsonyi vacsorájáról a 16 éves sportoló

Dario Cipullo péntek este, december 19-én elbúcsúzott a szüleitől, majd a rögbicsapattársaival elment vacsorázni.

„Ne várj meg, későn jövök haza” – mondta az édesanyjának. A csapat karácsonyi vacsorája hajnali 1 óra körül ért véget, Dario pedig ezt követően eltűnt. Miatta keresést indítottak Olaszországban, a Milánó közelében fekvő Novara városában.

Az első információk szerint Dario – néhány csapattársához hasonlóan – egy pohárral többet ivott a vacsora során. Egy barátja édesapja vitte haza autóval, ám körülbelül 40 méterre a házától kiszállt.

Mielőtt a telefonja kikapcsolt volna, állítólag küldött egy hangüzenetet az egyik barátjának, ám az alig volt érthető. A nyomozók szerint a legvalószínűbb magyarázat az, hogy megcsúszott és megfulladt.

Ez történetet a fiatal sportolóval

A halál okának megállapítására boncolást végeztek december 22-én, hétfőn, hogy kiderüljön, vízbelégzés vagy más ok vezetett-e a halálához. Az a férfi, aki hazavitte, a hatóságoknak elmondta, hogy Dario maga kérte, hogy közvetlenül a háza előtt tegyék ki.

Különös körülmény, hogy az a hely, ahol megtalálták – egy autópálya-lehajtó közelében – körülbelül 2,5 mérföldre (kb. 4 km-re) van attól a ponttól, ahol Novarában kitették az autóból. Néhány tanú arról számolt be, hogy azon az éjszakán az autópálya irányába sétálni látták.

Dario egy műszaki középiskola tanulója volt, és a Rugby NoVeGa klub U18-as csapatában játszott.

Az Olasz Rögbi Szövetség részéről Sergio Manto tisztelgett a fiatal tehetség előtt: „Dario, mindössze tizenhat évesen, hatalmas űrt hagy maga után.”





