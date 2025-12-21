Gyászba borult a sportvilág: elhunyt a híres baseballjátékos

Elhunyt a híres baseballjátékos, Mike Campbell. A 61 éves játékos halálát a Seattle Mariners jelentette be.

Elhunyt a híres baseballjátékos, Mike Campbell Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A játékos hétfőn hunyt el az otthonában, a washingtoni Kirklandben. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra. A Michael Thomas Campbell néven született játékos, a Hawaii Egyetem Manoa campusán végzett, mielőtt 1958-ban a Seattle Mariners csapata draftolta.

Szomorúan értesültünk a Seattle-ben született és korábbi Mariners-dobó, Mike Campbell haláláról. Szívünkben együtt érzünk családjával és szeretteivel

- közölte a klub az X-en.

A sikeres baseballjátékos számos csapatban megjelent

Campbell 13 éves pályafutása során a Seattle Mariners, a Texas Rangers, a San Diego Padres és a Chicago Cubs csapataiban is megfordult.

Az 51 főligás mérkőzéséből 41 alkalommal a csapata kezdő dobójaként lépett pályára. Pályafutása során 12 mérkőzést nyert meg és 19-et veszített el, átlagosan pedig mérkőzésenként közel hat pontot engedélyezett az ellenfeleknek. Összesen több mint 233 játékrészt játszott végig dobóként.

1989 május 25-én a Mariners megállapodást kötött a Montreal Exposszal: Mark Langston balkezes dobót és egy később megnevezett játékost cseréltek el három dobóért, köztük Randy Johnsonért.

Visszavonulása után Campbell a korábbi Mariners-ütőjátékossal, Steve Towey-val közösen alapította meg a Shiskaberry’s nevű desszertfranchise-t, amely több profi sportlétesítményben is büféket üzemeltetett- írja a New York Post.