RETRO RÁDIÓ

Gyászba borult a sportvilág: elhunyt a híres baseballjátékos

A 61 éves sportoló halálát egykori csapata jelentette be. A baseballjátékos 13 éves profi karrierje során számos sikert ért el.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 06:00
halál sportoló gyász

Elhunyt a híres baseballjátékos, Mike Campbell. A 61 éves játékos halálát a Seattle Mariners jelentette be.

Elhunyt a híres baseballjátékos, Mike Campbell
Elhunyt a híres baseballjátékos, Mike Campbell Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A játékos hétfőn hunyt el az otthonában, a washingtoni Kirklandben. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra. A Michael Thomas Campbell néven született játékos, a Hawaii Egyetem Manoa campusán végzett, mielőtt 1958-ban a Seattle Mariners csapata draftolta.

Szomorúan értesültünk a Seattle-ben született és korábbi Mariners-dobó, Mike Campbell haláláról. Szívünkben együtt érzünk családjával és szeretteivel

- közölte a klub az X-en.

A sikeres baseballjátékos számos csapatban megjelent

Campbell 13 éves pályafutása során a Seattle Mariners, a Texas Rangers, a San Diego Padres és a Chicago Cubs csapataiban is megfordult.

Az 51 főligás mérkőzéséből 41 alkalommal a csapata kezdő dobójaként lépett pályára. Pályafutása során 12 mérkőzést nyert meg és 19-et veszített el, átlagosan pedig mérkőzésenként közel hat pontot engedélyezett az ellenfeleknek. Összesen több mint 233 játékrészt játszott végig dobóként.

1989 május 25-én a Mariners megállapodást kötött a Montreal Exposszal: Mark Langston balkezes dobót és egy később megnevezett játékost cseréltek el három dobóért, köztük Randy Johnsonért.

Visszavonulása után Campbell a korábbi Mariners-ütőjátékossal, Steve Towey-val közösen alapította meg a Shiskaberry’s nevű desszertfranchise-t, amely több profi sportlétesítményben is büféket üzemeltetett- írja a New York Post.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu