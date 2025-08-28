Hősiesen küzdött az ETO, de csak a Fradi maradt talpon Európában

A vesztes Bajnokok Ligája-rájátszásból az Európa-liga főtáblájára ejtőenyőzött Ferencváros után a győri ETO FC is az alapszakasz küszöbére érkezett, de a Konferencia-ligában. Sőt, a múlt heti, bravúros hazai 2-1-es győzelme után reális eséllyel vágott neki a Rapid elleni visszavágónak. Sajnos a párhac végén csak egy magyar, a bécsi légiós Bolla Bendegúz örülhetett.

Bolla Bendegúzék (balra) hamar ledolgozták a hátrányukat az ETO ellen, de a visszavágón is megszenvedtek a győriekkel Fotó: Csudai Sándor

A magyar válogatott jobbhátvédet, Bollát is foglalkoztató osztrák csapat már a 7. percben ledolgozta a Győrben összeszedett egyólos hátrányát: Claudy M'Buyi egy kapusról kipattant labdával, közelről juttatta 1-0-s vezetéshez a Rapidot.

Lehajrázta a Rapid az ETO-t

A korábbi Fradi-edző Peter Stöger együttese ezt követően majdnem ráfázott arra, hogy a folytatásban inkább csak támadgatott, de helyzetig sem igen jutott. Az első félidő hosszabbításában a magyar csapat tűzijátékot rendezett a bécsiek kapuja előtt, végül Bumba lövését bravúrral hárította Hedl a bal felső saroknál.

A szünet után aztán először Bolla veszélyeztette a magyarok kapuját, de a szabadrúgása szögletre pattant. Borbély Balázs vezetőedző csapata még veszélyesebb lövésekkel válaszolt; Anton kísérleténél megint nagyot kellett védenie az osztrák válogatott kapusnak. A rendes játékidő utolsó félórájára egyre nyomasztóbbá vált a Rapid fölénye, de hol Petras kapus, hol a győri védők hárítottak, hogy aztán egy kósza ellentámadás égén megint Bumba kerüljön helyzetbe – és lőjön kapásból a hazai kapu fölé.

A 81. percben az ETO védelmi hibája után M'Buyi belőtte a második gólját is (2-0). Ezután az elszántan szépíteni igyekvő győriek sokat kockáztatva támadásba lendültek. Volt is esélyük visszajönni a meccsbe, de a túloldalon a Rapid is kis híján (a kapufáról kifelé pattant a labda) eldöntött mindent. Az eredmény végül nem változott, így elúszott a hosszabbítás: 3-2-es összesítéssel a Rapid jutott a Konferencia-liga alapszakaszába.