Nagyot küzdött a Fradi, az Európa-ligában folytatja

Úgy utazott Azerbajdzsánba a Fradi, hogy legalább kétgólos győzelmet kell aratnia a Qarabag otthonában a BL-selejtező rájátszásának visszavágóján a főtáblás szereplésért. Mint arról korábban írtunk, Varga Barnabás szenzációs találatával hiába szerezték meg a vezetést a budapesti első mérkőzésen a zöld-fehérek, végül 3-1-es vereséget szenvedtek a Groupama Arénában.

Qarabag-Fradi: Nagyot küzdött a magyar bajnok, de nem tudta megfordítani az összecsapást Fotó: Qarabag FK / Facebook

Robbie Keane alaposan belenyúlt a kezdőcsapatba a visszavágóra. Az első mérkőzéshez képest kikerült Gartenmann, Szalai Gábor és Tóth Alex is, helyettük Cissé, Keita és Levi kezdtek. A Qarabag viszont ugyanazzal a 11 játékossal állt fel hazai pályán is, mint a múlt héten Budapesten. Az első helyzet az azeriak előtt adódott, a 7. percben Kady maradt le egy középre tett labdáról. A Ferencváros első lehetőségére a 9. percig kellett várni, bár O'Dowda remek kiugratást kapott, a Qarabag kapusa jól mozdult ki a kapujából és tisztázni tudott. Három perccel később azonban már Kochalski is tehetetlen volt, amikor Varga Barnabás középre tett labdáját Joseph lőtte a kapuba. Bár az asszisztens először lest jelzett, a videóbíró felülbírálta, Varga ugyanis a védők mögül indult a kiugratás pillanatában. A Fradi szabályos gólt szerzett, megszerezve ezzel a vezetést. A 20. percben meglehetett volna a második is, amikor Levi beívelésére Varga érkezett, de próbálkozása nem talált kaput. Két perccel Kanikovszki lövését védte a hazai kapus, majd a 24. percben Varga lapos próbálkozását is sikerült kitolnia. Az ellenakcióból Akhundzade indult meg, középre passzolt labdájából pedig Leandro Andradénak sikerült egyenlítenie. Négy perccel később éles szögből még nem talált kaput Zoubir, de a 45. percben Leandro Andrade passzából a jobb alsó sarokba lőtt, megfordítva ezzel ez állást.

A második félidőben, az 54. percben Joseph harcolt ki tizenegyest. Varga Barnabás állt oda a labda mögé és egyenlített, miután magabiztosan értékesítette a büntetőt. A 61. percben O'Dowda lövését még blokkolták, de Tóth Alex szabadrúgásból, 8 perccel a rendes játékidő vége előtt ismét megszerezte a vezetést a Fradinak. A 19 éves középpályás a tizenhatos sarkáról lőtte ki a kapu bal felső sarkát. A 86. percben Varga egyenlíthette volna ki az összesített állást, de fejesét hatalmas bravúrral védte az azeriek kapusa.