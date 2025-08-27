A Qarabag elleni meccs előtt kapta az örömhírt a Fradi-focista, özönlenek a gratulációk

Tóth Alex bekerült a legjobb 20 éven aluli labdarúgók közé. A Fradi focistája a 32. a rangsorban.
Fantasztikus hírt kapott a szerda esti Qarabag elleni BL-selejtező (18:45, tv: RTL) előtt a Fradi focistája, Tóth Alex. A 19 éves középpályás a Nemzetközi Sporttanulmányok Központjának (CIES) összeállítása szerint a 32. helyen áll a világ legjobb 20 éven aluli labdarúgóinak rangsorában.
A független svájci kutatóintézet listáját a barcelonai Lamine Yamal vezeti 97,7 ponttal, a rangsor második helyén a szintén barcelonai és spanyol futballista, Pau Cubarsí (95,7) található, míg a harmadik a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain középpályása, a francia Warren Zaire-Emery (91,1). A Ferencváros játékosa 79,2 pontot kapott a teljesítményindex, a játszott percek száma és minősége alapján.
A Fradi-focista Tóth Alex mellett egy másik magyar játékos is felfért a listára. Dárdai Bence a 94. helyen áll a világ legjobb 20 éven aluli labdarúgóinak rangsorában. Ő 73,3 pontot kapott a teljesítményindex, a játszott percek száma és minősége alapján. Mindkét játékos tagja a világbajnoki selejtezőkre készülő válogatott keretnek.
