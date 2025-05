Ha Yamal magyar lenne, az NB III-ban várhatna a sorára

Bármilyen hihetetlenül hangzik a magyar szurkolóknak, de a Barcelona jelenlegi tinisztárja a 18. születésnapja előtt nemcsak betalált a Bajnokok Ligája elődöntőjében az olasz Internazionale ellen, de a játékával elhomályosította a másik 21 pályán lévő játékost. Ráadásul Lamine Yamal már több, mint százszor lépett pályára a katalánok felnőtt csapatában, melyeken 22 gólt és 27 gólpasszt jegyzett. Yamal mostanra a Barca egyik legfényesebb csillaga lett, aki a 18. születésnapja előtt már Európa-bajnok a spanyol válogatottal, valamint La Ligát, Király-kupát és Szuperkupát nyert a Barcelonával. Ugyanakkor a válogatottban is bemutatkozott, 19 meccsén négyszer talált be az ellenfelek hálójába.

Yamal játékát élvezet nézni, annak ellenére a Barcelona egyik legjobbja, hogy nincs 18 éves Fotó: AFP

Yamal nevét ma nem sokan ismernék, ha Budapesten született volna

Ilyenkor sokan azt szeretnék, ha Yamal nem spanyolként, hanem honfitársunként látja meg a napvilágot, és a fenti sikereket magyar játékosként éri el. Pedig Yamal egészen elképesztő szezont teljesít, a Transfermarkt adatai alapján már jobban teljesít, mint a 18 éves Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo.

spanyol bajnokság (LA Liga): 32 meccs 7 gól 14 gólpassz

Bajnokok Ligája: 13 meccs 5 gól 4 gólpassz

Király Kupa: 5 meccs 2 gól 6 gólpassz

Szuperkupa: 2 meccs 2 gól

Összesen: 52 meccs 16 gól 24 gólpassz

Nos, a Csakfoci cikkében arról nyilatkozott a korábbi magyar válogatott, Lázár Pál, hogy az ilyen képzelgésnek semmi értelme nincse, ugyanis úgy véli, Yamalnak a nevét sem ismerné a világ, ha mondjuk Budapesten születik a János Kórházban. Ennek az a legfőbb oka Lázár szerint, hogy a hazai utánpótlásképzés és a tehetséges fiataloknak való lehetőség biztosítása terén van még hova fejlődnie a hazai labdarúgásnak.

Lázár Pál szerint Yamal karierje magyarként nem indult volna be Fotó: Nemzeti Sport

A fiatalok itthon nem kapják meg azt a lehetőséget, mint amit Yamal Barcelonában

– Azt hiszem a képzés terén sem az valósul meg, amit esetleg korábban elterveztek itthon. A magyar futball teljesen saját erejéből az elmúlt 10-15 évben nem nevelt ki Európa-klasszis játékost. Szoboszlai az, de ő inkább az édesapjának köszönheti a sikerét. A csapatedzéseken kívül rengeteg egyénre szabott fejlesztést kellene kapni a gyerekeknek, technikai, erőnléti, valamint mentál téren is pluszban heti szinten kellene segíteni a munkájukat, nem csak csapatszinten, hanem egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon. Így amikor már a felnőttcsapat közelébe kerülnének, technikailag, erőnlétileg is jóval előrébb tartanának, a stresszt is jobban tudnák kezelni.

Sokkal hamarabb betenném őket az NB I-ben is. Gyanítom, hogy Lamine Yamalt a csapatok többsége itthon még mindig az U19 és az NB III között dobálnák,

egy-két klub van ma, akik be merik vállalni, hogy mélyvízbe dobják a fiatalokat, bíznak bennük – jelentette ki a Fehérvárral és a Debrecennel is bajnoki címet szerző Lázár.