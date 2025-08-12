RETRO RÁDIÓ

Kidobták a világ egyik legjobb kapusát, szinte biztos, hogy távozik

Nem lesz ott a Paris Saint-Germain kezdőjében az Európa-bajnok és Bajnokok Ligája-győztes kapus. Luis Enrique még a keretbe sem nevezte a Szuperkupára, így Gianluigi Donnarumma biztosan kihagyja az Európa Liga-győztes Tottenham elleni finálét.

Metropol
2025.08.12. 19:00
Donnarumma UEFA Szuperkupa PSG

Szerdán 21 órakor az olaszországi Udinében rendezik az UEFA Szuperkupa döntőjét, ahol az előző szezon két legrangosabb európai kupasorozatának győztese, a PSG és a Tottenham csap össze egymással. A francia együttes hatalmas esélyesként lép majd pályára, viszont nemrégiben jött a hír, hogy a párizsiak olasz válogatott kapitánya, Gianluigi Donnarumma edzői döntés miatt biztosan nem védhet a találkozón.

Gianluigi Donnarumma
Ginaluigi Donnarumma kimaradt a keretből (Fotó: Getty Images)

Donnarumma Angliába igazolhat

A 26 esztendős olasz kapus a nyár végéig elhagyhatja a francia bajnokot, és a Manchester United vagy a Chelsea hálóőreként folytathatja pályafutását. A közel kétméteres játékosnak egy év múlva jár le a szerződése Párizsban, most viszont úgy néz ki, akár idő előtt távozhat a francia fővárosból. Donnarumma döntésének hátterében a csapat új szerzeménye, a 23 éves Lucas Chevalier állhat, akit a PSG 34,5 millió euróért szerzett meg a Lille-től.

Hatalmas meglepetésre a Paris Saint-Germain edzője, Luis Enrique úgy döntött, hogy a 2025/2026-os idényben nem Donnarumma, hanem a 23 éves francia hálóőr lesz a csapat első számú kapusa – írja a The Sun.

A spanyol sikeredző döntését az egész futballvilág csodálkozva fogadta, hiszen Donnarumma helye eddig megkérdőjelezhetetlen volt a tavasszal bajnokságot és Bajnokok Ligáját nyerő klub kapujában.

Mindenesetre az olasz kapus biztosan nem lép pályára az UEFA Szuperkupa-döntőn, a trófeát mind a PSG, mind a Tottenham történelme során először nyerheti meg.

 

