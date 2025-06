Kockahasat villantott a BL-döntő hőse, reménykedhetnek a tinilányok

– Két éve van itt, és történelmet írt a klubnál. Taktikailag és mentálisan is remek jó edző és emberileg is hihetetlen. Öröm vele dolgozni – méltatta a Paris Saint-Germain vezetőedzőjét a BL-döntő után Désiré Doué, aki a BL-történelem első játékosa lett, aki három gólban vállalt szerepet egy fináléban.

Desiré Doué ahhoz is vette a bátorságot, hogy beszóljon Kylian Mbappénak: talán éppen miatta volt sikertelen a PSG a korábbiakban.

Kockahasa már van, barátnője még nincs

Desiré Doué 19 évesen már kész futballista. Technikailag képzett, a középpálya bármely posztján és szélsőként is képes jó teljesítményre, s fizikailag sincs lemaradása. A szakemberek korábban arra hívták fel a figyelmet, fiatal kora ellenére milyen erős a combizma, a BL-döntőben aztán a hasizmát is megvillantotta. Bizony akár Cristiano Ronaldóval is kiállja az összehasonlítást.

Az izmaival nyilván a tinilányokat is elvarázsolja, akiknek további jó hír, hogy Desiré Doué szíve még szabad, legalábbi hivatalosan még nincs barátnője.

Desiré Doué sajtótájékoztatója a BL-döntő után: