Bejelentést tett a Frankfurt, egyre nagyobb bajban van Lisztes Krisztián 

Egyre nehezebb helyzetbe kerül az Eintracht Frankfurtnál. Lisztes Krisztián újabb rivális kapott.
Eddig sem volt egyszerű helyzetben Lisztes Krisztián, akivel kapcsolatban a napokban még az is felmerült, hogy egy év szünet után kölcsönben visszatérhet a Fradihoz. Az Origo most azt írja, a magyar focista újabb riválist kapott, miután csapata, az Eintracht Frankfurt japán válogatott támadót igazolt Doan Ricu személyében.
A 27 éves focista a Freiburgtól érkezett, az előző szezonban tízszer talált az ellenfelek kapujába, amivel házi gólkirály lett. Nagy szerepet játszott tehát abban, hogy csapata az ötödik helyen végzett a Bundesligában.
Az Eintracht Frankfurt a japán focistával leginkább Hugo Ekitikét szeretné pótolni, aki nyáron a Liverpoolba szerződőtt, és Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapattársa lett.
Lisztes egy év alatt három találkozót játszott a Frankfurt negyedosztályban szereplő második csapatában. Tavaly szeptember óta pedig pályára sem lépett, igaz többnyire sérülés miatt, de volt, hogy a gyenge forma is szerepet játszott ebben. Legutóbb ugyan elutazott a csapat amerikai edzőtáborába, de a meccskeretbe egyszer sem fért bele.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.