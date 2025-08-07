RETRO RÁDIÓ

Bejelentést tett a Frankfurt, egyre nagyobb bajban van Lisztes Krisztián 

Egyre nehezebb helyzetbe kerül az Eintracht Frankfurtnál. Lisztes Krisztián újabb rivális kapott.

Eddig sem volt egyszerű helyzetben Lisztes Krisztián, akivel kapcsolatban a napokban még az is felmerült, hogy egy év szünet után kölcsönben visszatérhet a Fradihoz. Az Origo most azt írja, a magyar focista újabb riválist kapott, miután csapata, az Eintracht Frankfurt japán válogatott támadót igazolt Doan Ricu személyében.

A 27 éves focista a Freiburgtól érkezett, az előző szezonban tízszer talált az ellenfelek kapujába, amivel házi gólkirály lett. Nagy szerepet játszott tehát abban, hogy csapata az ötödik helyen végzett a Bundesligában.

Az Eintracht Frankfurt a japán focistával leginkább Hugo Ekitikét szeretné pótolni, aki nyáron a Liverpoolba szerződőtt, és Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapattársa lett.

Lisztes Krisztián helyzete nehéz

Lisztes egy év alatt három találkozót játszott a Frankfurt negyedosztályban szereplő második csapatában. Tavaly szeptember óta pedig pályára sem lépett, igaz többnyire sérülés miatt, de volt, hogy a gyenge forma is szerepet játszott ebben. Legutóbb ugyan elutazott a csapat amerikai edzőtáborába, de a meccskeretbe egyszer sem fért bele.

 

