Győri csapattársa kerek-perec kitálalt, megvan a véleménye Kerkez Milosról

Kiderült, amikor együtt futballoztak Győrben, annál is könnyebben alakítottak ki jó kapcsolatot egymással. Priskin Tamás ugyanis felvidéki, Kerkez Milos pedig vajdasági származású.

Kerkez Milos vasárnap bemutatkozott a Liverpoolban Fotó: Andrew Powell

Rengeteget beszélgettünk futballról, érvényesülésről, Milos 16 évesen nyitott volt minden tanácsra, és én igyekeztem segíteni őt

– fogalmazott a Metropolnak Priskin, aki hozzátette, nem lepődött meg azon, hogy Kerkez a Liverpoolhoz szerződött. A magyar válogatott hátvédje vasárnap a Preston ellen mutatkozott be.

Mivel a fölkdkerekség egyik legkiválóbb együtteséről van szó, olyan jövő áll előtte, ami kevés magyar labdarúgónak adatik meg. A Preston elleni idegenbeli 3-1-es bemutatkozó mérkőzését ugyan nem láttam, de angol forrásokból tájékozódtam, és azok alapján a véleményem pozitív. Teljesítménye mindenkit meggyőzött arról, hogy a Liverpool jó vételt csinált. Kerkez Milos kőkemény és gyors védő, az egész bal oldalt bejátssza, a beadásai pontosak, sokat fog játszani Arne Slot edzőnél.

Kerkez Milos kész a tanulásra

Kerkez jövője kapcsán Priskin úgy véli, előnyös, hogy Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin egyaránt a klubtársa.

- Emlékszem, amikor külföldön futballoztam, honfitársaim minden észrevételére kíváncsi voltam. Kerkez is érdeklődött az angliai tapasztalataimról, máig kapcsolatban állunk egymással. Igaz, tudja ő magától is, hogy mire számíthat a Mersey-folyó partján, elvégre a Bournemouth-ban futballozott. Akaratos tinédzsernek ismertem meg, az is maradt, kész a tanulásra, a fejlődésre – tette hozzá Priskin.