Már nem titkolják, Lisztes Krisztián ezért kell nagyon a Fradiba

Már csak napok kérdése, s Lisztes Krisztián egy év szünet után kölcsönben hazatérhet a Ferencvárosba. A focista 2023 tavaszán robbant be a zöld-fehéreknél, s még azon a nyáron eladták őt a német Eintracht Frankfurtnak. Az érte kapott eddigi közel 6 millió euróval (2,4 milliárd forint) Lisztes az NB I történetének legdrágábban eladott focistája. A 2023/2024-es szezonban még kölcsönben a Fradiban játszott, ekkor már visszaesett a teljesítménye. Tavaly nyáron érkezett meg Frankfurtba, a felnőtt csapatban azonban még nem tudott bemutatkozni. Ezért is jöhet most haza.

Lisztes Krisztián 2024 nyarán távozott a Fradiból Fotó: Török Attila

Lisztes egy év alatt Frankfurtban három találkozót játszott a negyedosztályban szereplő második csapatban. Tavaly szeptember óta nem lépett pályára, többnyire sérülés, de volt, hogy gyenge forma miatt. Idén ugyan elutazott a gárda amerikai edzőtáborába, a meccskeretekbe nem fért bele. Esetleges hazatérésére Robbie Keane vezetőedző röviden válaszolt, de egyáltalán nem cáfolta az értesülést.

Meglátjuk, mi lesz

- mondta az ír vezetőedző a Kazincbarcika elleni meccs előtt.

Ezért örülne Lisztesnek a Fradi

Az üzlettel mindhárom fél jól járhatna. A Frankfurt és Lisztes úgy profitálhat, hogy a játékos újraépítheti magáta budapesti hónapok alatt, tétmeccseket játszhat az NB I-ben, s esetleg a nemzetközi kupában is.

A Ferencváros sokkal könnyebben alkalmazkodhatna az MLSZ magyar- és fiatalszabályához. Lisztes ugyanis nem csak hazainak számítana, de 2005. január 1. után született, így Tóth Alex-szel már ketten lennének, akik a kezdőcsapatban 21 év alatt kapnak helyet.

A Fradi szerdán (19.30, tv: M4 Sport) a Ludogorec ellen játszik a BL-selejtező harmadik körében. A visszavágót jövő kedden Budapesten rendezik. Amennyiben az FTC továbbjut, akkor az azeri Qarabag, vagy az észak-macedón Skhendija ellen juthat fel a Bajnokok Ligája főtáblájára. Lisztes ott már tényleg a legnagyobbak között játszhatna.