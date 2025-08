Aranyból van Gulácsi szíve, milliókkal segíti a gyerekek gyógyulását

A szezon végén a Bundesliga egyik legnagyobb egyéni elismerését vehette át Gulácsi Péter: harmadszor kapta meg a „Weisse Weste” díjat, amit annak a kapusnak ítélnek oda, aki a legtöbb mérkőzést hozta le kapott gól nélkül. A 34 éves magyar hálóőr 30 mérkőzéséből 14-et "nullázott" és ezzel az egész mezőnyt maga mögé utasította, megelőzve többek között a világbajnok Manuel Neuert.

Gulácsi Péter volt a Bundesliga legjobb kapua az előző szezonban Fotó: Stuart Franklin

A Kicker szaklap a szezon végén Gulácsit választotta meg a Bundesliga legjobb kapusának, noha csapata, az RB Leipzig csalódást keltő idényt zárt: mindössze hetedik lett, így lemaradt a Bajnokok-Ligája indulásról. A lipcseiek formájánál csak Gulácsi teljesítménye volt meggyőzőbb – és ez nem csak a pályán mutatkozott meg - írta az Origo.

Gulácsi Péter beteg gyerekeknek adományozott

A kapus a közösségi oldalán tudatta, hogy a díjjal járó 7500 eurós (mintegy 2.9 millió forintos) csekket teljes egészében felajánlotta a Kindershospiz Bärenherz Leipzig nevű alapítványnak, amely gyógyíthatatlan betegségekkel élő gyermekeket és családjaikat segíti.

Nagyon örülök a harmadik Weisse Weste díjamnak, és annak is, hogy segíthettem a Kindershospiz Bärenherznek. Imádom ezeket clean sheeteket, remélem, még sok ilyenben lesz részem

– írta Gulácsi az Instagram-oldalán.

A kapus korábban már kétszer, a 2018/19-es és a 2020/21-es szezonban is elhódította a rangos elismerést. 2019-ben Yann Sommer, 2021-ben Koen Casteels volt az, akit megelőzött. Most újra bizonyított: nemcsak klasszis kapus, de példaértékű ember is – aranyból van a szíve.