Ebből balhé lehet: vészjósló szavak, Orbán Willi új klubot kereshet magának

A magyar labdarúgó-válogatott védelmének bástyája, Orbán Willi sorsa máris feszültségekhez vezethet Lipcsében. A német Bundesligában szereplő RB Leipzig új vezetőedzője, Ole Werner még csak két hete dolgozik együtt Gulácsi Péter és Orbán csapatával, de a spórolás és fiatalítás jegyében drasztikus kretátalakításon dolgozó klubvezérek rögtön nagyon kényes döntésre késztethetik.

Orbán Willi jó benyomást tett új edzőjére, mégis 10 év után távozhat Lipcséből Fotó: AFP

Mindkét, sokszoros magyar válogatott futballista már a 11. nyári felkészülését végzi a klubnál. A csapatkapitány-helyettes Gulácsi egyelőre képlékeny sorsáról sokszor írtunk már (legutóbb ITT), de – még két évig érvényes szerződése dacára – a védő sem lehet teljesen nyugodt a jövőjét illetően. Az egyelőre négy új igazolással jelelenleg 35 fősre duzzadt keretet 23-asra akarják szűkíteni, és a csapatkapitány esetleges távozása a szurkolókat is kiakaszthatja.

Orbán Willi is eladó

Ők egy online szavazás szerint bő kétharmados többséggel (a voksok 68 százalékával) amellett vannak, hogy az új szezonban is Orbán Willi maradjon a csapatkapitány. Erről a fontos tisztségről Werner később dönt, ráadásul még az sem biztos, hogy Marco Rossi szövetségi kapitányunk kulcsembere egyáltalán a klubjánál maradhat. Legalábbis erre utal a lipcsei szakvezető óvatos fogalmazása Orbánnal kapcsolatban:

"Willi jó benyomást tett rám az első hetekben. Nagyon elégedett vagyok vele. Az edzéseken érezhető a jelenléte, érti, mi akarunk és tovább is adja ezeket a dolgokat a társainak" – dicsérte a rutinos védőt Ole Werner, de sokat sejtetően hozzátette:

Mindannyian tudjuk, hogy az átigazolási időszakban bármi megtörténhet.

Mindez jelezheti akár azt is, hogy elsősorban nem az edzőn múlik a magyar válogatott klubikon sorsa. A 2016-os élvonalba jutása óta a leggyengébb szezonjárt zárt Lipcse lemaradt a nemzetközi kupaszereplésről, és ezzel együtt 60-80 millió euró (24-32 milliárd forint) tervezett bevételtől is. Ezért a klubvezetők a keret teljes újratervezése mellett döntöttek, fiatalítás és takarékosság jelszavakkal. Márpedig Orbán Willi hiába volt Gulácsi mellett a csapat másik legjobbja – nem csak csapatkapitányként és a védelem vezéreként, de még gólszerzőként is többször jeleskedett –, 32 évesen és az utóbbi tíz évben kiérdemelt viszonylag magas fizetésével őt sem tartóztatnák, ha egy másik klub kivásárolná őt a 2027 nyaráig szóló lipcsei szerződéséből.