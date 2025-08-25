„A Wikipédián nézte meg, ki vagyok” – Vincze Ottót számonkérték a megye hármas csapatnál

Vincze Ottó legutóbb egy félidőt bevállalt egy bajnokin, majd csapata, a Bágyogszovát 10-2-es győzelme után a Metropolnak elárulta, a futball örök szerelme, nem tudja abbahagyni.

Vincze Ottó számára örök szerelem a futball Fotó: Török Attila

Amikor felvetődött, hogy a 1300-as lélekszámú község labdarúgó-csapatához kerülök, egyik fiatal csapattársam bevallotta, a Wikipédián nézte meg, hogy ki vagyok, ellenőrizte a személyazonosságomat. Amit látott, az megnyugtatta. Mondjuk úgy, hogy a pályán afféle örökmozgó vagyok, jobbára indítok, szervezek, osztogatom a labdákat. A futball örök szerelem, élvezem a játékot

– nyilatkozta az ötvenegyedik születésnapját augusztus 29-én ünneplő labdarúgó.

Az viszont kellemetlenebb fejlemény, hogy legidősebb fia, a Soroksárról Gyirmótra szerződött Ádám egy bajnoki meccsen megsérült.

Rátartottak a lábfejére, ezért immár egy hónapja kényszerszünetet tart. Középső fiam, Boldizsár is családi örökségnek tekinti a labdarúgást, az ETO FC 11 éveseinek együttesében bontogatja szárnyait

– magyarázta Ottó, majd elújságolta: a felesége, minden idők egyik legkiválóbb magyar kézilabdázónője, a 233 válogatott találkozóján 1111 gólt szerzett Görbicz Anita nemrég fejezte be egyetemi tanulmányait: nemzetközi gazdálkodás és marketing szakon szerzett diplomát.

Vincze Ottó csodálja a feleségét

Csodálom a munkabírását, elvégre a győri klubvezetés felelősségteljes és szerteágazó tevékenység, ráadásul Boldizsár mellett a két és fél esztendős fiúnkkal, Domonkossal is van dolga bőven

– árulta el Vincze Ottó.