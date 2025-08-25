RETRO RÁDIÓ

„A Wikipédián nézte meg, ki vagyok” – Vincze Ottót számonkérték a megye hármas csapatnál

Ismét mezt öltött Vincze Ottó. Az FTC egykori 11-szeres válogatott futballistája a vármegyei III-as Bágyogszovát együttesében példásan irányítja társait.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.08.25. 19:00
labdarúgás Vincze Ottó vármegyei bajnokság

Vincze Ottó legutóbb egy félidőt bevállalt egy bajnokin, majd csapata, a Bágyogszovát 10-2-es győzelme után a Metropolnak elárulta, a futball örök szerelme, nem tudja abbahagyni.

Vincze Ottó
Vincze Ottó számára örök szerelem a futball Fotó: Török Attila

Amikor felvetődött, hogy a 1300-as lélekszámú község labdarúgó-csapatához kerülök, egyik fiatal csapattársam bevallotta, a Wikipédián nézte meg, hogy ki vagyok, ellenőrizte a személyazonosságomat. Amit látott, az megnyugtatta. Mondjuk úgy, hogy a pályán afféle örökmozgó vagyok, jobbára indítok, szervezek, osztogatom a labdákat. A futball örök szerelem, élvezem a játékot

– nyilatkozta az ötvenegyedik születésnapját augusztus 29-én ünneplő labdarúgó.

Az viszont kellemetlenebb fejlemény, hogy legidősebb fia, a Soroksárról Gyirmótra szerződött Ádám egy bajnoki meccsen megsérült.

Rátartottak a lábfejére, ezért immár egy hónapja kényszerszünetet tart. Középső fiam, Boldizsár is családi örökségnek tekinti a labdarúgást, az ETO FC 11 éveseinek együttesében bontogatja szárnyait

– magyarázta Ottó, majd elújságolta: a felesége, minden idők egyik legkiválóbb magyar kézilabdázónője, a 233 válogatott találkozóján 1111 gólt szerzett Görbicz Anita nemrég fejezte be egyetemi tanulmányait: nemzetközi gazdálkodás és marketing szakon szerzett diplomát.

Vincze Ottó csodálja a feleségét

Csodálom a munkabírását, elvégre a győri klubvezetés felelősségteljes és szerteágazó tevékenység, ráadásul Boldizsár mellett a két és fél esztendős fiúnkkal, Domonkossal is van dolga bőven

– árulta el Vincze Ottó.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu