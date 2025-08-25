Óriási botrány, hisztirohamot kapott a pályán a sztárteniszező

Danyiil Medvegyev újabb kínos jelenettel került a középpontba a US Open nyitónapján. Az orosz teniszező egy fotós mozdulata miatt teljesen elvesztette a fejét, a székbíróval ordibált, a közönséget hergelte, majd sírva és összetört ütőkkel hagyta el a pályát.
A US Open első fordulójában óriási botrány kísérte Danyiil Medvegyev és Benjamin Bonzi összecsapását. A korábbi világelső orosz teniszező a harmadik játszma egyik legfontosabb pillanatában hisztérikus rohamot kapott, miután Greg Allensworth székbíró új első adogatást ítélt a franciának – egy fotós miatt. Medvegyev magából kikelve követelte, hogy ellenfele második szervát üssön, de a bíró hajthatatlan maradt.
A helyzet pillanatok alatt elmérgesedett: az orosz világsztár ordibált a székbíróval, felhozta, hogy korábban Reilly Opelka is a legrosszabb bírónak nevezte Allensworth-t, majd a közönséget is provokálta, akik füttykoncerttel válaszoltak. A játék hét percig állt, a hangulat pedig feszült maradt még azt követően is, hogy Bonzi végül elvégezhette a szervát - írta a Magyar Nemzet.
A botrányos szituáció megtörte a francia lendületét: elvesztette a labdamenetet, a gémet, majd a harmadik szettet is, sőt a negyedik játszmát Medvegyev simán, 6:0-ra nyerte. Úgy tűnt, a botrányból győztesen jön ki az orosz, ám az ötödik felvonásban Bonzi magára talált, és 6:4-gyel végül lezárta a meccset.
A találkozó után Medvegyev a megszokottól eltérően nem rohant el azonnal az öltözőbe: előbb leült a pályán, több ütőjét darabokra törte, majd könnyek között hagyta el az arénát – éppen akkor, amikor riválisa, Bonzi a pályán interjút adott.
Medvegyev ezzel a 2025-ös év egyik legnagyobb csalódását produkálta: a négy Grand Slam-tornán mindössze egyetlen meccset tudott nyerni, Wimbledonban és New Yorkban is ugyanaz az ellenfél, Benjamin Bonzi búcsúztatta már az első fordulóban. A francia játékos a következő körben az amerikai Marcos Giron ellen folytathatja menetelését.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.