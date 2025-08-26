"Sose adjuk fel" - Liverpool-módra tenne csodát a Fradi a BL küszöbén

Szerda este (18.45) a Bajnokok Ligája főtáblájára jutás lesz Qarabag-FTC meccs tétje. A Budapesten 3-1-re győztes azeriek vendégeként is optimistán áll a visszavágóhoz Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője.

Robbie Keane és a Fradi nem adja föl: hátrányból is a BL-főtáblát célozzák meg Fotó: MTI

A Fradi ír szakvezetője a rájátszás második mérkőzését megelőző sajtótájékoztatón felidézte a BL 2005-ös döntőjét, amit azóta isztambuli csodaként is emlegetnek. Akkor a Liverpool a félidei 0-3-ról egyenlített az AC Milan ellen, majd hosszabbítás után tizenegyespárbajban elnyerte a trófeát.

Robbie Keane: Küzdeni fog a Fradi

"Egy jó ellenfél ellen lépünk pályára, már Budapesten is megmutatták, hogy milyen erősek. A Bajnokok Ligája előszobájában vagyunk, itt minden találkozón magas az intenzitás, minden játékos és edző ilyen meccseken akar részt venni. Mindenki jó fizikális állapotban van, és

bár nem vagyunk könnyű helyzetben, sose adjuk fel, egy gyors góllal könnyen javíthatunk az esélyeinken. Minden egyes alkalommal, amikor hátrányban vagyunk, a 2005-ös BL-döntő jut eszembe, amelyet a Liverpool csodával határos módon fordított meg a Milan ellen. Amíg remény van, küzdeni fogunk

– idézte Keane-t a fradi.hu.

A Qarabagot 17 éve dirigáló edző, Gurban Gurbanov elárulta: hidegvérű játékot vár el a játékosaitól, de a kétgólos előnyüket "elfelejtve" a visszavágón is góllövésre és győzelemre törnek majd.