"Sose adjuk fel" - Liverpool-módra tenne csodát a Fradi a BL küszöbén

Robbie Keane a 2005-ös Bajnokok Ligája-döntő fordítását hozta fel követendő példának. Kétgólos hátrányból is van esélye a Fradinak a Qarabag ellen.
Szerda este (18.45) a Bajnokok Ligája főtáblájára jutás lesz Qarabag-FTC meccs tétje. A Budapesten 3-1-re győztes azeriek vendégeként is optimistán áll a visszavágóhoz Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője.
A Fradi ír szakvezetője a rájátszás második mérkőzését megelőző sajtótájékoztatón felidézte a BL 2005-ös döntőjét, amit azóta isztambuli csodaként is emlegetnek. Akkor a Liverpool a félidei 0-3-ról egyenlített az AC Milan ellen, majd hosszabbítás után tizenegyespárbajban elnyerte a trófeát.
"Egy jó ellenfél ellen lépünk pályára, már Budapesten is megmutatták, hogy milyen erősek. A Bajnokok Ligája előszobájában vagyunk, itt minden találkozón magas az intenzitás, minden játékos és edző ilyen meccseken akar részt venni. Mindenki jó fizikális állapotban van, és
bár nem vagyunk könnyű helyzetben, sose adjuk fel, egy gyors góllal könnyen javíthatunk az esélyeinken. Minden egyes alkalommal, amikor hátrányban vagyunk, a 2005-ös BL-döntő jut eszembe, amelyet a Liverpool csodával határos módon fordított meg a Milan ellen. Amíg remény van, küzdeni fogunk
A Qarabagot 17 éve dirigáló edző, Gurban Gurbanov elárulta: hidegvérű játékot vár el a játékosaitól, de a kétgólos előnyüket "elfelejtve" a visszavágón is góllövésre és győzelemre törnek majd.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.