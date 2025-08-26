„Nem ütőképes a Fradi” – aggódik a csapatért a BL-meccs előtt a zöld-fehér legenda

A Fradi egykori kiváló belső védője, Rab Tibor nem sok jót remél a szerdai (18.45, TV: m4 Sport) azerbajdzsáni, Qarabag elleni BL-visszavágó előtt. Az első meccsen az azeri együttes 3-1-re nyert.

Fotó: TumbaszHedi

A múlt keddi, a Groupama Arénában játszott találkozó első 10 percében láttam, hogy kiváló ellenfélbe botlottunk. Aztán negyedóra emlékezetes FTC-periódus következett, de fordulás után ritmust váltott a Qarabag, és erre nem volt válaszunk. Teljesen megérdemelten nyert 3-1-re az ellenfél

– emlékezett a KEK-döntős Rab a Metropol kérésére.

S mivel elképzelhetetlen, hogy a rivális egy hét alatt végzetesen meggyengült – bár a hétvégi bajnokiját 1-0-ra elbukta – ezért attól tart, hogy a Fradit megrendítő erejű vereség éri.

A gondok eredője az, hogy nem áll össze egy állandó csapatunk. Ami valahol érthető, hiszen megint sok játékos távozott, illetve érkezett. Csakhogy a kényszerű rotálás következménye az, hogy képtelenek megszokni egymást a játékosok, ezért attól tartok, búcsúzunk az európai bajnokok versenyétől. Annak idején a 70-es években a Ferencváros 22-es keretből gazdálkodott, a kezdőcsapatunk csakis sérülés esetén változott. Szerda-szombat ritmusban futballoztunk, a szakvezetés elvétve nyúlt bele a kezdő tizenegybe, ebből következően minden játékos ismerte a másik jó és rossz oldalát. Ez a jó gyakorlat nem is vezetett meglepő formahanyatlásokhoz. Egy-egy idény kezdetén tudtuk, mikor játsszuk a bajnokikat, mikor futballozunk a Magyar Népköztársasági Kupáért, továbbá a Téli Kupában és a nemzetközi trófeákért is érdekeltek voltunk. Ebben az időelosztásban alakult ki az egyfajta állandóság, az a Fradi, amelyik tudta, hogy mikor és milyen irányba kell figyelnie

– sorolta, majd aláhúzta: mivel a 2021/2022-es BL-kiírásban is ugyanez az azerbajdzsáni együttes búcsúztatta a Ferencvárost, ez szerdán is előfordulhat, tudniillik a Quarabag azóta még ütőképesebbé vált.

Örülnék neki, ha a szerdai bakui visszavágón döntetlent érnénk el, mint tettük azt 2022. augusztus harmadikán, amikor 1-1-re zárt a két fél. De ha a szívemre teszem a kezemet, őszintén meg kell állapítanom: a mai FTC-nek inkább az Európa-liga mezőnyben a helye

– tette hozzá az egykori hússzoros válogatott játékos.