„Helyünk van a főtáblán” - meglepetésre számít a zöld-fehérek legendája

Felesleges megijedni az osztrák Rapid Wientől. A győriek egykori legendás labdarúgójának, Póczik Józsefnek nincs kétsége afelől, hogy az ETO FC továbbjut a labdarúgó Konferencia-liga ráadásköréből.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.08.27. 19:00
labdarúgás Konferencia-liga Rapid Wien Póczik József ETO FC

Korábbi szívműtétje miatt ugyan nem utazik ki a csütörtöki bécsi visszavágóra (19 óra, TV: m4Sport) a 72 éves Póczik József, de szerinte volt együttese továbbjut és ezzel bekerül a Konferencia-liga főtáblájára. Az ETO FC Győr a hazai meccsen 2-1-re nyert, tehát minimális előnyre tett szert.

Borbély Balázs, Győr
Borbély Balázsra és a Győrre sorsdöntő meccs vár / Fotó: Nemzeti Sport

Ez Borbély Balázs vezetőedző érdeme. Érti a szakmáját, és mielőtt elkezdte volna győri munkálkodását, hozzáértő módon válogatta össze légiósait. Nem vitatom, az első Rapid elleni mérkőzésen az osztrákoknak akadtak helyzeteik, de a Győr is rúghatott volna további kettőt-hármat, összességében a 2-1-es hazai sikerünk továbbjutást ér

 - érvelt a Metropolnak Póczik. Az egykori 14-szeres válogatott középpályás kettős győzelmet ugyan nem vetít előre, de egy megnyugtató döntetlent igen.

Az ETO idegenben sem ijed meg a saját árnyékától. Azt várom, hogy a román Claudiu Bumba újra megmutassa igazi arcát. Balszélsőnk ugyan nem játszik rosszul, de korábban sokkal veszélyesebb volt. Ha kifog egy jó napot, nyerő emberünk lehet.

A Győr érzi Európa hívó szavát

Póczik nem kertelt, szerinte a győrieknek igenis helyük van a főtáblán.

Az ETO érzi Európa hívó szavát, ott a helye a főtáblán. Mivel a válogatott keretbe is behívott Vitális Milán tartja jó formáját, Bumba mellett ő ígérkezik a meccset eldönteni hivatott egyéniségnek. Vitálisnak a válogatottban is fényes jövőt jósolok, aki ugyanis úgy tud szabadrúgásból gólt szerezni, ahogyan ő tette az MTK otthonában a 7-2-es győztes bajnoki ETO-meccsen, az igen sokra hivatott

 - egészítette ki a kétszeres magyar bajnok Póczik.

 

 

