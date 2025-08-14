A győri futballcsoda felvidéki sikerkovácsa: "Méltón képviseljük Magyarországot"

Bravúros győzelmet aratott és továbbjutott a Konferencia-liga rájátszásába – azaz a főtábla küszöbére – a Győri ETO labdarúgócsapata. A svéd AIK Stockholm elleni 2-0-s siker (és ezzel 3-2-es összesítés) után Borbély Balázs vezetőedző elmondta: ha nehéznek is ígérkezik a selejtezősorozat uolsó párharca, most már megjött az étvágyuk és megpróbálnak bejutni az alapszakaszba. Más kérdés, hogy fogalma sincs, legközelebb hol játszhatja "hazai" meccsét a csapata.

Borbély Balázs a kupabravúr után azt sem tudja, hol lesz legközelebb az ETO hazai meccse Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Az AIK legyőzése és kiejtése – amelyhez a svédek magyar légiósa, Csongvai Áron egy balszerencsés öngóllal "járult hozzá" – után a felvidéki magyar szakvezető annyira a történtek hatása alatt volt, hogy először múlt időben beszélt a Győr kupaszerepléséről. Aztán gyorsan korrigált jelenre, elvégre a papírformát összegyűrve csapata folytatja a menetelését.

– Fáradtságot érzek, de boldog is vagyok. Nem játszottunk rosszul,

szerintem méltón képviseltük Magyarországot. Képviseljük

– helyesbített a dunaszerdahelyi származású Borbély Balázs, majd így folytatta: – Ilyen kaliberű ellenféllel szemben nem könnyű. Kulcsfontosságú volt a kivédett tizenegyes, de aztán nekünk is volt meccslabdánk, amivel lezárhattuk volna a mérkőzést.

A vége már vabank volt, picit szerencsénk is volt, de úgy érzem, rászolgáltunk a szerencsére.

Azért vannak még hibáink, amik nem annyira tetszenek és amiket a jövőben ki akarunk javítani, de ezek a mérkőzések hatalmas tapasztalatszerzést jelentenek nekünk. Meglátjuk, ki lesz a következő ellenfél, de itt már nincs könnyű meccs. Nyilván szeretnénk továbbjutni, ha már ideig sikerült, de menjünk lépésről lépésre! Most vasárnap vár az MTK, fel kell készülnünk, hogy tisztességesen helyt tudjunk állni.

Veszélyben az ETO hazai pályája

Az M4 Sport riportere rákérdezett arra is, hogy a Győr hol játssza majd a rájátszás hazai mérkőzését, miután a klub szerdán közölte: gombás fertőzés sújtja az ETO Stadion gyepét, ami komoly károkat okozott a játéktérben, így most gyepcserére készülnek.

Fogalmam sincs, ezt a kérdést ne nekem tegyék föl, ezt majd a nagyok megválaszolják

– válaszolta az ETO edzője.