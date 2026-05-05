„Sokat segítene, ha nem kapnánk piros lapot" - Robbie Keane nem kertelt a döntő előtt

A Fradi-ZTE összecsapást felvezető keddi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a mostani lesz a 86. MK-döntő, amelyre előzetesen már 40 ezer belépő gazdára talált. Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője elmondta, egy fináléban teljesen más a nyomás az edzőknek és a játékosoknak, mint egy sima bajnokin, ráadásul mindkét együttesben vannak olyan fiatal futballisták, akiknek még nem adatott meg, hogy ilyen találkozón lépjenek pályára.

Robbie Keane jó meccsre számít a Fradi-ZTE döntőben Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

"Ez azonban jó extra nyomás, mindenki az ilyen meccsekért kezd el focizni. Remélem, telt ház és jó hangulat lesz szombaton. Sokat segítene, ha nem kapnánk piros lapot - mondta viccesen Keane, aki arra utalt ezzel, hogy a februári, 3-1-es egerszegi győzelemmel zárult mérkőzésen Ibrahim Cissét a 28. percben kiállították. - A viccet félretéve a Zalaegerszeg technikás, játszó csapat, ami nekem szimpatikus, de győzni szeretnénk."

Fradi-ZTE: A kupadöntő más, mint a bajnoki

A ZTE-t irányító portugál Nuno Campos azt hangsúlyozta, hogy egy kupadöntő teljesen más, mint egy bajnoki összecsapás, de azon lesznek, hogy az együttes a legjobb arcát mutassa majd szombaton.

Szeretnénk, ha a játékosok élveznék a pillanatot, ugyanakkor semmiféle nyomás nem lesz rajtunk, mert a szezon előtt az volt a cél, hogy bennmaradjunk az élvonalban. Ehhez képest a Magyar Kupában a döntőre készülünk, a bajnokságban a dobogóért küzdünk, mindezt úgy, hogy télen voltak távozóink is. Kezdetektől fogva azon dolgozunk, hogy a játékosok önbizalommal lépjenek pályára, és én nagyon büszke vagyok rájuk

- mondta a vezetőedző.

A 24-szeres győztes, előző két évben MOL Magyar Kupa döntős Ferencváros legutóbb 2022-ben emelhette magasba a trófeát, míg a Zalaegerszeg eddigi egyetlen kupasikerét egy évvel később aratta. A szombati finálé 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.