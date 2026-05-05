„Sokat segítene, ha nem kapnánk piros lapot" - Robbie Keane nem kertelt a döntő előtt
A Ferencváros a 25., a Zalaegerszeg a második győzelméért lép pályára a labdarúgó MOL Magyar Kupa szombati fináléjában. A Fradi-ZTE döntő előtt mindkét együttes edzője, illetve játékosai jó mérkőzést várnak.
A Fradi-ZTE összecsapást felvezető keddi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a mostani lesz a 86. MK-döntő, amelyre előzetesen már 40 ezer belépő gazdára talált. Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője elmondta, egy fináléban teljesen más a nyomás az edzőknek és a játékosoknak, mint egy sima bajnokin, ráadásul mindkét együttesben vannak olyan fiatal futballisták, akiknek még nem adatott meg, hogy ilyen találkozón lépjenek pályára.
"Ez azonban jó extra nyomás, mindenki az ilyen meccsekért kezd el focizni. Remélem, telt ház és jó hangulat lesz szombaton. Sokat segítene, ha nem kapnánk piros lapot - mondta viccesen Keane, aki arra utalt ezzel, hogy a februári, 3-1-es egerszegi győzelemmel zárult mérkőzésen Ibrahim Cissét a 28. percben kiállították. - A viccet félretéve a Zalaegerszeg technikás, játszó csapat, ami nekem szimpatikus, de győzni szeretnénk."
Fradi-ZTE: A kupadöntő más, mint a bajnoki
A ZTE-t irányító portugál Nuno Campos azt hangsúlyozta, hogy egy kupadöntő teljesen más, mint egy bajnoki összecsapás, de azon lesznek, hogy az együttes a legjobb arcát mutassa majd szombaton.
Szeretnénk, ha a játékosok élveznék a pillanatot, ugyanakkor semmiféle nyomás nem lesz rajtunk, mert a szezon előtt az volt a cél, hogy bennmaradjunk az élvonalban. Ehhez képest a Magyar Kupában a döntőre készülünk, a bajnokságban a dobogóért küzdünk, mindezt úgy, hogy télen voltak távozóink is. Kezdetektől fogva azon dolgozunk, hogy a játékosok önbizalommal lépjenek pályára, és én nagyon büszke vagyok rájuk
- mondta a vezetőedző.
A 24-szeres győztes, előző két évben MOL Magyar Kupa döntős Ferencváros legutóbb 2022-ben emelhette magasba a trófeát, míg a Zalaegerszeg eddigi egyetlen kupasikerét egy évvel később aratta. A szombati finálé 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre