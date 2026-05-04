"Nem voltam elégedett" - Robbie Keane toporzékolt a Fradi a miatt

Nagyon simán nyerte meg 5-0-ra az ősi rivális Újpest elleni rangadót a Ferencváros. A zöld-fehérek már a szünetben 2-0-ra vezettek, s egy percig sem volt kérdéses melyik csapat a jobb, a motiváltabb. A Fradi mestere, Robbie Keane mégis kiakadt a látottak miatt.

Robbie Keane az 5-0-s siker ellenére is kritizált Fotó: Hegedüs Róbert

Az ír vezetőedző az NB I-es bajnokit követően maga mesélt arról, kicsit megőrült, toporzékolt a szünetben az öltözőben.

Őszintén szólva, egy kicsit megőrültem a félidőben. Nem voltam elégedett bizonyos dolgokkal, egyes játékosokkal. Szóval oda kellett hatnom. És talán ez beindította a srácokat a folytatásra

- mondta Robbie Keane, aki a második játékrészben hamar megnyugodhatott. Lenny Joseph már a 48. percben betalált, ezzel 3-0-ra vezetett az FTC, s innentől tényleg nem volt kérdés, ki nyeri a meccset.

Robbie Keane a bajnoki aranyról beszélt

A Fradi szombaton a ZTE ellen játszik a Magyar Kupa döntőjében (18.00, Tv: M4 Sport), majd jövő hétvégén ugyancsak az egerszegiek ellen zárja a gárda a labdarúgó-NB I-et. A bajnokság szempontjából azonban már nincs saját kezében a Fradi sorsa. A tabellát egy pontos előnnyel a Győr vezeti, az FTC csak akkor lehet aranyérmes, ha a ZTE ellen több pontot szerez, mint a Győr Kisvárdán. Robbie Keane szerint az a fontos, hogy minden sorozatban versenyben vannak még.

Még mindig nyerhetünk két címet idén, így nem kell nagyon motiválni a játékosokat, motiváltak maguktól. Ha ez a helyzet nem motiváló, nem tudom, mi az

- mondta az ír szakember a szezon utolsó két meccséről.

Az Újpest-Fradi meccs összefoglalója