Robbie Keane meseszép felesége lazítani ment, álomhelyről jelentkezett be

Nemcsak a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane mögött állnak mozgalmas napok, hanem párja is aktív időszakot él. Felesége, Claudine Keane rendszerint a helyszínen szurkol a zöld-fehéreknek. Ezúttal azonban egy kis énidőt szakított magának: a Balaton partján pihen, ahonnan saját magáról és a hangulatos tájról is megosztott néhány felvételt a közösségi oldalán.

Robbie Keane felesége, Claudine Keane Balatonfüreden pihen / Fotó: Zac Goodwin - PA Images

Robbie Keane felesége a Balaton partján lazít

Az ír szakember párja, Claudine Keane a sűrű időszak után úgy döntött, egy kis időt saját magára is szán, és a Balaton felé veszi az irányt – egészen pontosan Balatonfüredre utazott. Az Instagram-sztorijában több pillanatot is megosztott a pihenésről: a Petit Bois Hotelben lazít, napközben a napágyon élvezi a napsütést, a reggeleket pedig egy csésze kávéval indítja – természetesen ezt is megmutatta követőinek.

Az esték azonban már a csinos megjelenésről szólnak: Claudine elegáns szettekben készül a vacsorákra, hiszen – ahogy mondani szokás – az alkalomhoz illik a stílus.

Claudine Keane a Balatonon élvezi a napsütést / Fotó: Instagram

A Petit Bois Hotel Balatonfüred egyik exkluzív ékköve: az ötcsillagos superior butikhotel a Balaton északi partján kínál prémium kikapcsolódást. Az ingatlan mindössze 13, egyedileg kialakított lakosztállyal rendelkezik, amelyekben olasz dizájnerbútorok kaptak helyet, a fürdőszobák pedig márvány, tölgy és mészkő felhasználásával készültek. A vendégek kényelmét fedett spa-részleg szolgálja – medencével, jakuzzival és szaunával –, emellett egy modern edzőtermet is kialakítottak a felújítás során.

A luxusnak természetesen ára van: egy éjszaka átlagosan 160 ezer forintba kerül, a prémium lakosztályokért pedig akár 300 ezer forintnál is többet elkérhetnek éjszakánként.