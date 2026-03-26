Robbie Keane elhagyta Magyarországot, váratlan helyen tűnt fel a feleségével

A Ferencváros ír vezetőedzője váratlan helyen tűnt fel. Robbie Keane a feleségével együtt Párizs utcáin kocsikázott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 11:00
A Ferencváros 4-2-es összesítéssel alulmaradt a portugál Braga ellen, így az Európa-liga nyolcaddöntője jelentette a búcsút. Robbie Keane csapata innentől a bajnoki cím megvédésére és a Magyar Kupa visszahódítására koncentrálhat. A válogatott szünet miatt jelenleg nincs tétmérkőzés, így a játékosok rövid pihenőt kaptak, és a vezetőedző is kihasználhatta a szabadidejét: Robbie Keane feleségével Franciaországba utazott.

A zöld-fehérek ír vezetőedzője feleségével, Claudine-nel a szerelem fővárosába utazott, az élményekről pedig saját Instagram-oldalukon is beszámoltak. A történet külön érdekessége, hogy Robbie Keane még itt sem „szakadt el” a Fraditól: az autóból kiszúrtak egy futót, aki zöld pólót viselt, a hátán a Ferencváros feliratával. A tréner természetesen örömmel fogadta, hogy még Párizsban is Fradi-szurkolókba botlott, ami láthatóan jó érzéssel töltötte el.

Rangadó vár a Fradira a bajnokságban 

A válogatott szünetet követően a zöld-fehérek április 4-én a DVSC vendégei lesznek, ami komoly rangadónak ígérkezik az NB I 28. fordulójában.

NB I jelenlegi állás: 

1. Győri ETO 53 pont (53:28)

2. Ferencváros 50 p (50:28)

3. DVSC 45 p  (41:32)

 

