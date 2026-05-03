Kiütötte a Fradi az Újpestet, aztán kitört a hatalmas botrány - Videó

Nagyon simán, 5-0-ra nyert a Ferencváros az NB I 32. fordulójában az ősi rivális otthonában. Az Újpest-Fradi találkozón Kristoffer Zachariassen és Gabi Kanikovszki találatával már a szünetben 2-0-ra vezetett a Ferencváros. Szünet után Lenny Joseph duplázott, s Mohammed Abu Fani is betalált, így Robbie Keane együttese tovább harcol a bajnoki aranyéremért.

Tükörsima vendégsiker az Újpest-Fradi meccsen Fotó: Hegedüs Róbert

Újpest-Fradi: kitört a botrány

A Ferencváros 4-0-s vezetésénél a szurkolók kerültek a főszerepbe. Az újpesti tábor egy elkeseredett része próbált betörni a Ferencváros szektorába, az esethez rohamrendőrök érkeztek, de közel negyed órát állt a játék, mire lenyugodtak a kedélyek.

Videón a balhé

Két hetet kell várni a bajnokra

A Fradi 5-0-s győzelmével eldőlt, hogy a győriek továbbra is egy ponttal vezetik a bajnokságot. Két két múlva FTC-ZTE és Kisvárda-Győr meccseket rendeznek. Ha az ETO nyer idegenben, akkor mindenképpen bajnok. A Ferencváros akkor lehet aranyérmes, ha a labdarúgó-NB I utolsó fordulóban több pontot szerez, mint az éllovas Győr.