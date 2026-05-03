RETRO RÁDIÓ

Kiütötte a Fradi az Újpestet, aztán kitört a hatalmas botrány - Videó

A lilák részéről csak a szurkolók voltak veszélyesek. Az Újpest-Fradi meccset a vendégek nyerték meg 5-0-ra, az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.03. 18:11
Módosítva: 2026.05.03. 18:12
újpest ferencváros nb i

Nagyon simán, 5-0-ra nyert a Ferencváros az NB I 32. fordulójában az ősi rivális otthonában. Az Újpest-Fradi találkozón Kristoffer Zachariassen és Gabi Kanikovszki találatával már a szünetben 2-0-ra vezetett a Ferencváros. Szünet után Lenny Joseph duplázott, s Mohammed Abu Fani is betalált, így Robbie Keane együttese tovább harcol a bajnoki aranyéremért.

Újpest-Fradi
Tükörsima vendégsiker az Újpest-Fradi meccsen Fotó: Hegedüs Róbert

Újpest-Fradi: kitört a botrány

A Ferencváros 4-0-s vezetésénél a szurkolók kerültek a főszerepbe. Az újpesti tábor egy elkeseredett része próbált betörni a Ferencváros szektorába, az esethez rohamrendőrök érkeztek, de közel negyed órát állt a játék, mire lenyugodtak a kedélyek.

Videón a balhé

Két hetet kell várni a bajnokra

A Fradi 5-0-s győzelmével eldőlt, hogy a győriek továbbra is egy ponttal vezetik a bajnokságot. Két két múlva FTC-ZTE és Kisvárda-Győr meccseket rendeznek. Ha az ETO nyer idegenben, akkor mindenképpen bajnok. A Ferencváros akkor lehet aranyérmes, ha a labdarúgó-NB I utolsó fordulóban több pontot szerez, mint az éllovas Győr.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu