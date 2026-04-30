Bejelentést tett a Győr ellenfele, ennek nem örülnek a Fradinál

A labdarúgó-NB I-ből még két forduló maradt hátra, a legnagyobb kérdés, ki lesz az aranyérmes. A Győr jelenleg nagyobb eséllyel pályázik, mint a Fradi. Egyrészt egy pontos előnnyel vezetik a tabellát, de a sorsolásuk is könnyebb. Ráadásul utolsó ellenfelük, a Kisvárda szakvezetője, Révész Attila döntése is befolyással lehet arra, ki lesz az NB I bajnoka.

A Fradi és a Győr között dől el, ki lesz az NB I bajnoka / Fotó: Vasvári Tamás

Május 16-án az utolsó fordulóban Kisvárdára látogat a Győr. A helyi „mindenes” Révész Attila most úgy döntött, már a szezon vége előtt elengedi két alapemberét, akik csapatkapitányai is voltak. Branimir Cipetic és Aleksandar Jovicic már biztosan nem lépnek pályára.

Nem tudtam volna felelősen jövőképet állítani a két játékos elé, és figyelembe véve az érdemeiket, a klubért tett szolgálataikat, saját kezükbe adtuk a sorsuk alakítását, és már idő előtt elkezdhetik építeni a jövőjüket. A hátralévő két mérkőzésen elsősorban azok kapnak lehetőséget, akiknek nem jár le a szerződésük, és távlatilag is gondolkodhatunk a megtartásukban

– idézi a Csakfoci Révész Attilát a légiósokról.

Így dőlhet el, ki lesz az NB I bajnoka

Május 3-án egy esetben ünnepelhet aranyérmet a Győr: ha odahaza megverik a már kieső Diósgyőrt, a Ferencváros pedig kikap az Újpest otthonában. A Fradi kizárólag akkor lehet aranyérmes, ha két fordulóban minimum egy ponttal többet szerez riválisánál.