Óriási a tét, Dárdai Pálék megmenthetik az Újpestet a Fradi ellen

Jelenleg holtversenyben áll a két rivális. Az Újpest-Fradi meccsen nem csak a vendégek számára nagy a tét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 11:30
A bajnoki aranyérem mellett a történelmi sorozat is a tét vasárnap az Újpest-Fradi meccsen a labdarúgó-NB I-ben. A vendég zöld-fehéreknek kötelező nyerniük, ha életbe akarják tartani bajnoki esélyeiket. A Ferencváros sorozatban nyolcadszor lehetne aranyérmes, ezt akarja megakadályozni Dárdai Pál sportigazgatóval az élen az Újpest. 

Parázs csata várható az Újpest-Fradi meccsen

A jelenlegi csúcsot a sorozatos bajnoki győzelmek számában az MTK tartja az NB I-ben 1917 és 25 között kilenc aranyéremmel. Őket követi az Újpest és a Ferencváros hét-hét elsőséggel. A lila-fehérek évtizedek óta büszkék arra, hogy 1969 és 1975 között verhetetlenek voltak a labdarúgó NB I-ben. Ezt a hetes sorozatot állította be tavaly a Fradi, most pedig a nyolcadik sikerrel elléphetne a nagy riválistól. Újpesten ezért is szeretnék megtréfálni a zöld-fehéreket

Újpest-Fradi: nem hibázhat a címvédő

A Győr jelenleg egy ponttal vezeti a tabellát a Fradi előtt, az ETO szombaton hazai pályán a kötelező győzelem reményében fogadja a Diósgyőrt. Amennyiben nyernek a győriek, akkor a Ferencváros számára is elengedhetetlen a siker Újpesten. Hazai győzelemmel ugyanis azonnal bajnok lenne az ETO, de a döntetlen sem segítene sokat Robbie Keane együttesén.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
