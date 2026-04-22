„Nem vagytok elég intelligensek hozzá” – Dárdai Pál kemény választ adott egy érzékeny kérdésre

Dárdai Pál három fia is eljutott a magyar válogatottságig, az Újpest sportigazgatójaként pedig köztudottan szívesen épít olyan játékosokra, akiket jól ismer. Adja magát tehát a kérdés: felmerülhet-e, hogy valamelyik Dárdai-fiú egyszer az Újpest mezét ölti magára? A klubvezető erre egyértelmű nemmel felelt – ám igazán figyelemre méltó az volt, ahogyan döntését megindokolta.

Dárdai Pál egyértelművé tette: nem szeretne újra együtt dolgozni a fiaival. Erre már volt példa a Herthánál is, amikor a 2023–2024-es idényben a Bundesliga II-ben ő irányította a berlini együttest, miközben mindhárom fia – Dárdai Márton, Dárdai Palkó és Dárdai Bence – az első csapatban szerepelt. A helyzet akkor komoly visszhangot váltott ki Németországban, és nem kevés kritikát hozott számára.

Dárdai Pál: „Nem vagytok elég intelligensek hozzá”

Dárdai a Football Forum Hungary 2026 vendége volt, ott vetődött fel a kérdés, hogy tervez-e együtt dolgozni valamelyik fiával Újpesten. A válasz határozott és szókimondó volt:

Nem szándékozom a gyerekeimmel dolgozni, mert – sértődjetek meg! – nem vagytok elég intelligensek hozzá. És az egész világ sem az

– idézte Dárdai Pál szavait a Magyar Nemzet, aki kifejtette, miért nem szeretne a fiaival együtt dolgozni:

Mindenki a rosszat keresi benne, «azért játszik, mert a fia», ha pedig jól játszik, akkor «úgy könnyű neki…». Ez nyomás. Nem nekem, hanem a gyereknek, erre a világ nem érett meg, ezt megtanultam a Herthában. Elmondtam ezt a németeknek is, hogy ilyen ma az ember. A mai világban a káröröm lett az öröm. Ettől egy kicsit rohadunk. Azért rohadunk, mert mindenki olvassa a sok hozzászólást, én nem, és egészséges is vagyok. Úgyhogy nem szeretnék már a fiaimmal dolgozni, de előfordulhat, hogy ha éppen kell egy olyan támadó, aki mélységbe jókat indul be, megvan a sebessége, és Maier tudja adni neki a passzokat, akkor hívom Palkót, hogy van-e kedve az Újpestben játszani. Ő meg majd eldönti. De nem áll szándékomban egyébként.

A 24 éves Dárdai Márton alapembere a magyar válogatottnak, miközben a német másodosztályban szereplő Hertha egyik vezéregyénisége. A húszéves Dárdai Bence a Wolfsburg játékosaként egy sérülést követően dolgozik a visszatérésén, de már ő is bemutatkozott a nemzeti csapatban. A legidősebb testvér, a 26 éves Dárdai Palkó volt az első, aki debütált a válogatottban, ugyanakkor 2022 óta csak kerettagként számoltak vele, jelenleg a Puskás Akadémia színeiben futballozik az NB I-ben.